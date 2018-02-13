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10:19 13 فبراير/ شباط 2018
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    هاتف ذكي

    الكشف عن أول هاتف في العالم بثلاث كاميرات خلفية (فيديو)

    © REUTERS/ STRINGER
    علوم
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    أعلنت شركة "هواوي" الصينية الرائدة أنها ستكشف النقاب عن هاتفها الأحدث والأكثر جرأة في العالم "هواوي بي 20".

    هواوي تتفوق على أبل وسامسونغ
    © AP Photo/ Manu Fernandez
    هواوي تتفوق على أبل وسامسونغ
    وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن هاتف "هواوي" الجديد سيكون الأول في العالم المزود بثلاث كاميرات خلفية.

    ووجهت فعليا الشركة الصينية الرائدة دعوات للصحفيين لحضور مؤتمر صحفي عالمي للكشف عن هاتف "هواوي بي 20" بتاريخ 27 مارس/آذار المقبل.

    وأوضحت التقارير أن "هواوي" ستطلق نسختين من هاتفها الجديد، أحدهما "بي 20"، والثاني "بي 20 بلس"، والاثنان سيكونان مزودان بكاميرا خلفية ثلاثية.

    وقالت التقارير إن تلك الكاميرا ستكون الأقوى والأفضل في عالم الهواتف الذكية حتى الآن.

    وعزت ذلك إلى أن الكاميرات سيتم تزويدها بمنظومات "ذكاء صناعي"، قادرة على تحديد المسافات ومعالجة الصور واختيار الأفضل جودة والأكثر دقة لحفظها.

    كما ستوفر زاوية تصوير واسعة بصورة كبيرة، وإمكانية عزل أي عوامل خارجية، لكن لم تحدد التقارير حتى الآن مجمل البيكسلات الذي ستتمكن الكاميرات الثلاث من التقاطها في أي صورة.

    ومن المتوقع أن يتم تزويد "هواوي بي 20" بمعالج من نوع "كيرين 970" مزود بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار هواتف ذكية, أخبار تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, كاميرات, هاتف ذكي, هواوي, الصين
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