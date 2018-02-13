إنستغرام يكشف من يقوم بعمل "سكرين شوت" لمنشوراتك

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للصور "إنستغرام" يجهز تحديثا جديدا يشهد تغييرات جذرية في طريقة عمل الموقع.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez بالخطوات... كيف تتصفح "إنستغرام" متخفيا

وأوضحت مجلة " أتلانتيك " الأمريكية أن التحديث الجديد سيخبر جميع مستخدميه بمن يقوم بعمل "سكرين شوت" لأي منشورات أو صور أو قصص.

وكان كثير من المستخدمين يلتقطون صور القصص والمنشورات بصورة سرية عن طريق "سكرين شوت" وإعادة نشرها على حساباتهم.

ولكن "إنستغرام" سيمكن جميع مستخدميه من معرفة من التقط "سكرين شوت" لمنشوراته عن طريق رمز "شمس" مرفق به اسم "الشخص" ملتقط "السكرين شوت" في قسم جديد أطلقت عليه "قائمة من شاهد القصص"، الذي يكشف قائمة المتابعين ويفصل داخلها من التقط منهم "سكرين شوت".

Instagram will now notify you of person who took a screenshot or screen recording of your story. 🙊 pic.twitter.com/RBJHeiQtYV — ᜋᜒᜃ (@mkrsltn) February 8, 2018

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وفي الوقت ذاته، سيصل تحذير لأي مستخدم يلتقط "سكرين شوت" أو يسجل عن طريق "سكرين ريكوردنج" بأنه سيتم إخطار صاحب "القصص" أو "المنشورات" بأنك التقطت "سكرين شوت" لمنشوراته.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن ذلك التحديث على إنستغرام سيساهم على حماية خصوصية المستخدمين، وحماية حقوق الملكية الفكرية أيضا للقصص والصور.

In case you missed it, Instagram has been testing Story screenshot alerts for weeks now https://t.co/0hVSZZt5HE pic.twitter.com/cac7gWn8Cv — iDownloadBlog (@iDownloadBlog) February 12, 2018

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ولا يزال التحديث الجديد قيد التطوير، على أن يتم دعمه لجميع المستخدمين في وقت لاحق.