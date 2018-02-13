هجرة "غير متوقعة" من فيسبوك

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters "فيسبوك" يختبر ميزة جديدة للحد من التعليقات المخالفة

وكشف موقع " ري كود " التقني المتخصص نحو 2.8 مليون شخص قرروا اتخاذ قرار ترك " فيسبوك " والتوجه إلى موقعي "إنستغرام" و"سناب شات".

وعللت الإحصائية الأمر، بسبب القيود، التي يفرضها "فيسبوك" على مستخدميه.

وأوضحت أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في 2018، متوقع أن ينخفض لمن هم تحت سن الـ11 عاما، بنسبة 9.3%، كما أن عدد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بني 12 و17 عاما، سينخفض بمعدل 5.6%.

كما سينخفض أعداد مستخدمي موقع التواصل، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما إلى 5.8%.

Its hard to be cool: Facebook lost around 2.8 million U.S. users under 25 last year https://t.co/ctAjjNxSdA pic.twitter.com/CGK7Hudwg2 — Benjamin Tseng (@BenjaminTseng) February 12, 2018

​

وتوقعت الإحصائية أن ينتقل نحو 1.6 مليون شخص من الشباب والمراهقين، الذين سيتركوا "فيسبوك" إلى موقع "إنستغرام" للصور المملوك لـ"فيسبوك" أيضا، فيما سيذهب الباقون إلى منافسهما "سناب شات".