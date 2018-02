علماء يتوقعون اقتراب كارثة عالمية

توصل علماء أمريكيون إلى إمكانية غرق المدن الساحلية الكبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من نصف متر، حسبما نشرت مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences".