تطبيق يمنح مستخدميه أموالا مقابل المشي مسافات أطول

"في السعي كل الرزق" مقولة قديمة، ربما قرر تطبيق ذكي تجربتها عمليا لحث مستخدميه على ممارسة الرياضة.

© AP Photo/ Andy Wong السر وراء "ثورة الشباب" بسبب تطبيق هواتف ذكية

كشفت صحيفة " الصن " البريطانية عن أن تطبيق "سويت كوين" يجعل مستخدميه يربحون أموالا، مقابل المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة لفترات أطول.

ورغم أن التطبيق لم يتم تفعيله حاليا إلا في الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أن الشركة المالكة وعدت بتوفيره إلى باقي دول العالم.

وتعتمد فكرة "سويت كوين" على أن يتم تقديم مكافآت لمستخدميه على ممارستهم الرياضة، حتى لو بالمشي، التي يتم رصدها عن طريق خدمة "جي بي إس".

Like really y’all this one is legit 😂 pic.twitter.com/VOkRmWwXUW — stacy puckett. (@StacyNyy1) February 6, 2018

ويمنح التطبيق كل ألف خطوة يخطوها المستخدم وحدة واحدة من عملة "سويت كوين"، التي يستطيع من خلالها المستخدم أن يشتري بها أي شيء من متجر افتراضي في التطبيق نفسه.

Team! We partnered with @Sweatcoin- the app that pays you to walk. Try the 5k program in my app with @sweatcoin (free) app and earn crypto for exercising. plus, we will give you a free month trial on #MyFitness App. To learn more go here —> https://t.co/pysar3mHvL pic.twitter.com/GsFPJbEJG5 — Jillian Michaels (@JillianMichaels) February 9, 2018

ويحتوي المتجر على مختلف أنواع المنتجات، بدءا من اكسسوارات الهواتف الذكية، حتى التلفاز والهاتف الذكي نفسه والحاسب اللوحي والمحمول.

وشرح الموقع البريطاني الأمر بقوله "إذا ما تمكنت من جمع 15 سويت كوين، فيمكنك أن تحصل على منتجات بـ 25 دولار، وهكذا كلما سرت مسافات أطول وجمعت عملات سويت كوين أكثر يمكنك شراء منتجات أغلى وأعلى".

ويمكن تحميل تطبيق "سويت كوين" عبر نظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس"