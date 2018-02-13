مديرة "يوتيوب" تهاجم "فيسبوك" بسبب "صور الأطفال" (فيديو)

© REUTERS/ Dado Ruvic "يوتيوب" ستوفر تنبيهات للمستخدم عند عرض تلك الفيديوهات

وانضمت، بتلك الطريقة، سوزان ووغسيكي، المديرة التنفيذية لـ"يوتيوب"، خلال مشاركتها في مؤتمر " فيسبوك " في ولاية كاليفورنيا، إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والإعلام، الذين وجهوا انتقادات إلى "فيسبوك".

ووجهت ووغسيكي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، انتقادا إلى شبكة التواصل، بسبب خططها التي أعلنت عنها في يناير/ كانون الثاني، من تغيير أولويات المحتوى الإخباري، والتي من بينها حظر ظهور صور الأطفال، ومشاركتها، لمنع تعرضهم إلى التحرش أو الابتزاز الجنسي.

وقالت مديرة يوتيوب:

"ينبغي عليهم أن يعيدوا صور الأطفال ويعيدوا مشاركتها، وأن يعيدوا أيضا توزيع عائد الإعلانات سواء على عائدات الإعلانات أو مقاطع الفيديو".

ودافع "فيسبوك" عن نفسه في ذات المؤتمر، وفق تصريحات رئيس شريط الأخبار، آدم موسيري، ومدير الأخبار، بارتنر كامبل براون، بأنهم يحاولون مساعدة الناشرين بطرق أو بأخرى، مشيرين إلى أن "جهود النزاهة الخاصة بالشبكة، تستند إلى قيم ومعايير الشركة".