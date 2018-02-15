العثور على "رمز غريب" يعطل "الآيفون"

YouTube / wylsacom إختراع جديد لشحن هواتف الآيفون

وجد خبراء " MobileWorld " ثغرة في هواتف "الآيفون" حيث استطاعوا تعطيله من خلال إرسال رسالة إلى هاتف آخر تحتوي على رمز هندي "జ్ఞా"، عندها يبدأ الهاتف بالتصرف بشكل غريب، ويصبح من الصعب الوصول إلى التطبيقات الرئيسية، بما في ذلك البريد الإلكتروني.

وطرح الخبراء حلا لهذه المشكلة، حيث يجب إرسال رسالة أخرى ولكن دون الرمز الغريب، ومن ثم حذف المراسلة.

ولم تعلق شركة "آبل" إلى الآن على شكاوى المستخدمين، وفي الوقت نفسه، هذ ليس الرمز الأول الذي يتمكن من إيقاف عمل الهاتف، حيث أرسل المستخدمون، سابقا، رابط يعيد تشغيل الجهاز فور الدخول عليه.