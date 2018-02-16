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10:49 16 فبراير/ شباط 2018
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    نزلات البرد

    تسع مفاجآت عن "نزلات البرد" وطرق الوقاية منها

    © Sputnik. Andrey Stenin
    علوم
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    تعد نزلات البرد واحدة من أكثر الأمراض شيوعا في جميع أنحاء العالم وبين جميع سكانه باختلاف أعمارهم وأجناسهم، وفقا لموقع "بولد سكاي".

    عصير سحري
    © RIA Novosti. Alexander Kryazhev
    مشروب سحري للقضاء على نزلات البرد
    وأورد الموقع 9 معلومات عن هذا المرض، قال إنها ربما تفاجئ الكثيرين:

    1- يصاب الأطفال الأقل من 12 عاما بنزلات البرد بمعدل يتراوح بين 6 إلى 10 مرات في العام، بينما يكون معدل إصابة البالغون، أكبر من 12 عاما، من 2 إلى 5 مرات في العام، والسبب فى انخفاض نسبة الإصابة فوق 12 عاما هو زيادة مناعة الأطفال مع تقدمهم في السن.

    2- بعد سن 60 عاما يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد في أغلب الأحيان، خاصة مع انخفاض قوة جهاز المناعة لديه في هذه السن.

    3- يطلق على الفيروس الذي يسبب نزلات البرد "رينو فيروس"، وهو موجود على الأرض منذ قديم الزمن، وجاء ذكره في كتب الطب عند المصريين القدماء، ويستطيع هذا الفيروس أن يعيش في الظروف الجوية المختلفة.

    4- يمكن للفيروس المسبب لنزلات البرد أن ينتقل من لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر أو أي أدوات أخرى استطاع الوصول إليها من شخص مصاب بنزلات البرد، والسر في ذلك هو أنه يستطيع الاستمرار في الحياة لمدة يومين خارج جسم الإنسان.

    5- يمكن لنزلات البرد أن تسبب مضاعفات أكبر خاصة عند الأطفال وكبار السن، ومن بينها الالتهاب الرئوي، وأمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تهدد حياتهم.

    6- تشير الأبحاث إلى أهمية فيتامين "سي" في الحماية من نزلات البرد، رغم أنه ربما لا يساهم بصورة كبيرة في علاجه.

    وفي كل الأحوال سيكون تناول الإنسان لفيتامين "سي" سببا في زيادة كفاءة جهازه المناعي، ومقاومته لكل الأمراض.

    7- يعتقد بعض الأزواج أن إصابة أحدهما بنزلة برد تفرض على كل منهم الابتعاد عن الآخر، لكن الأبحاث العلمية تشير إلى أن القبلات، على سبيل المثال، لا تكون سببا في انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

    8- العطسة الواحدة ينتج عنها مئة ألف جرثومة في الهواء، وإذا تنفس شخص سليم الهواء الملوث بتلك الجراثيم، فإنه يصبح عرضة للإصابة بنزلات البرد، لذلك عليك أن تتجدد هواء المكان الذي تقيم فيه.

    9- غسل اليدين قبل تناول الطعام يمكنه أن يحميك من نزلات البرد، لأن الأيدي تتلامس مع أسطح ربما يتواجد عليها جرثومات الفيروس المسبب للبرد، وفقا للموقع الذي أوضح أن غسيل الأيدي يحمي الإنسان من انتقال الفيروس إليه أثناء تناول الطعام.

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    الكلمات الدلالية:
    كبار في السن, تناول الطعام, أخبار طبية, الأطفال, نزلات البرد, العالم
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