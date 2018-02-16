اكتشاف سبب الألم الشديد للجرح من الورق

تم اكتشاف سبب الألم الشديد الناجم عن جرح الإصبع بورقة، على الرغم من بساطته، حسبما ذكرت مجلة " Science Alert".

واستنتج العلماء أن ذلك يعود إلى تركز جزء كبير من الخلايا العصبية الأولية التي تنشط بالمحفزات المؤلمة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن كثافتها في هذه المنطقة أعلى بكثير من متوسط توزعها في جسم الإنسان.

ووفقا للباحثين، فيمكن التأكد من ذلك من خلال لمس ورقة مطوية بأصابع اليدين والرجلين والظهر والوجه، إذ أن الإحساس سيختلف تماما.

وقال أحد الباحثين، طبيب الأمراض الجلدية هالي غولدباتش من جامعة كارولينا: "إنها آلية وقائية. إن الأصابع هي وسيلتنا للتعرف على العالم".

وأشار العلماء إلى أن أحد أسباب الألم الشديد الأخرى هي الورقة نفسها. نظرا لأن حوافها ليست ملساء تماما، فهي قادرة على التسبب بجرح ممزق. كما أن الجرح الناجم عن الورقة ليس عميقا بما فيه الكفاية لتحريك آليات الدفاع الطبيعي للجسم، مثل تخثر الدم والتندب. ولذلك فإن النهايات العصبية المصابة في الأصابع تبقى مفتوحة.