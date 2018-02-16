العلماء يفكون تشفير إشارة كائنات فضائية من مجرة مجاورة

قام باحثون من الولايات المتحدة بفك تشفير إشارة كائنات فضائية من مجرة مجاورة. ووفقا للخبراء، فإن الإشارة كانت متقطعة بسب عرقلة بعض العناصر الثقيلة في الفضاء.

والتقط العلماء الإشارة بمساعدة مرصد "ALMA". ووفقا لهم، فإن فك تشفير الرسالة (الإشارة) استغرق أكثر من شهرين، وذلك بسبب الثغرات الكبيرة والتغير المستمر في الإشارة. ويشير الباحثون إلى أنه تم إرسال الإشارة أثناء تفاعل كيميائي حدث في الفضاء البعيد، وفق موقع " وان ".

ووفقا للخبراء، وصلت الإشارة إلى الأرض من المجرة المجاورة، التي يحدث فيها تفاعلات الكربون بشكل مستمر. وبوجود كمية كافية منه (الكربون) يتم تشكيل موجات مغناطيسية، والتي تتحول في وقت لاحق إلى إشارات. حيث يعتقد بعض الباحثين أنه لا يمكن لكائنات حية إرسال مثل هذه الإشارات.