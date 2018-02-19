إسرائيل تجري محاكاة للعيش على المريخ في صحراء النقب

وأضافت الوزارة، أن التجربة أجريت قرب بلدة متسبي رامون الإسرائيلية النائية والتي تشبه بيئة المريخ من حيث الطبيعة الجيولوجية والجفاف والأجواء الموحشة.
ووفقا لـ"رويترز"، يقول أحد المشاركين في التجربة ويدعى جاي رون وهو أستاذ طبيعة نووية بالجامعة العبرية في القدس، إن التجربة لم تهدف إلى البحث عن أساليب جديدة فيما يتعلق بمهمة مستقبلية للكوكب الأحمر فحسب بل أيضا زيادة الاهتمام العام.
وتابع، "نصف المهمة كان يتعلق بالبحث والنصف الآخر عن التوعية. جزء كبير من هذا المشروع يتعلق بجذب الاهتمام العام واهتمام الطلاب بالفضاء".
ويقام المشروع في إسرائيل للمرة الأولى بالتعاون مع وكالة الفضاء الإسرائيلية.
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