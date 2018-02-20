تحديث جديد من "أبل" يعالج مشكلة "مزعجة"

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثا جديدا لنظام تشغيلها "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد"، لمعالجة مشكلة وصفتها مواقع بـ"المزعجة".

© REUTERS/ Edgar Su أبل تضيف خصائص بشأن البطاريات لمعالجة بطء الأداء

وأشارت " أبل " إلى أن تحديث "آي أو إس 11.2.6" جاء لعلاج مشكلة الرسائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة، بحسب موقع " ذا فيرج " التقني المتخصص.

وكان عدد من المستخدمين يعاني من مشكلة "غريبة" تتعلق بعدم تعرف الجهاز إذا استقبل أي رسالة تحتوي على حروف أو رسوم باللغة الهندية، حيث يتم إغلاق الجهاز بصورة فجائية عند محاولة فتح هذه الرسالة.

Apple Releases iOS 11.2.6 With Fix for Telugu Character Bug That Causes iOS Devices to Crash https://t.co/AfWlKcSKge by @julipuli pic.twitter.com/FKSe4lpksW — MacRumors.com (@MacRumors) February 19, 2018

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وأوضحت "أبل" أنه بمجرد تثبيت الإصدار الجديد، من المفترض أن يتم إنهاء المشكلة بصورة كاملة.