تحديث جديد من "أبل" يعالج مشكلة "مزعجة"

وكان عدد من المستخدمين يعاني من مشكلة "غريبة" تتعلق بعدم تعرف الجهاز إذا استقبل أي رسالة تحتوي على حروف أو رسوم باللغة الهندية، حيث يتم إغلاق الجهاز بصورة فجائية عند محاولة فتح هذه الرسالة.
Apple Releases iOS 11.2.6 With Fix for Telugu Character Bug That Causes iOS Devices to Crash https://t.co/AfWlKcSKge by @julipuli pic.twitter.com/FKSe4lpksW— MacRumors.com (@MacRumors) February 19, 2018
وأوضحت "أبل" أنه بمجرد تثبيت الإصدار الجديد، من المفترض أن يتم إنهاء المشكلة بصورة كاملة.
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