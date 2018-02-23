تسجيل
11:55 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    ثقب أسود

    دراسة جديدة تتحدى "نسبية" آينشتاين... حتى الثقوب السوداء يمكن المرور من خلالها

    © AFP 2018/ EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    في العالم الحقيقي، ماضيك يحد، بشكل فريد، مستقبلك، فإذا عرف الفيزيائيون كيف بدأ الكون، يمكنهم حساب المستقبل في كافة الأزمنة والأفضية.

    وقد توصل علماء رياضيات في جامعة بيركيلي، كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بعض أنواع الثقوب السوداء التي ينهار فيها ذلك القانون، حيث إذا استطاع شخص ما المغامرة والدخول في إحدى هذه الثقوب، الحميدة نسبيا، فإنه من الممكن أن يبقى حيا، لكن ماضيه سيطمس ويمكن أن يكون له عدد لا نهائي من المستقبلات المحتملة، حسب موقع الجامعة.

    وقد قدمت ادعاءات، ففي الماضي، تنفي إمكانية حدوث ذلك، واستند فيها الفيزيائيون إلى "الرقابة الكونية القوية"، لشرحها، وكان الأمر كارثيا بالفعل حيث النهاية المأساوية والموت الفظيع الذي سيحدث في حال دخول منطقة الزمكان، وقد اقترح هذا المبدأ منذ نحو 40 عاما الفيزيائي روغر بينروس، مبقيا على "الحتمية" كفكرة مقدسة ومفتاح لأي نظرية فيزيائية، وهذا يعني أنه بالنظر للحاضر والماضي فإن قوانين الفيزياء للكون لا تسمح بأكثر من مستقبل واحد فقط.

    لكن باحث ما بعد الدكتوراة في جامعة كاليفورنيا بيتر هينتز، تمكن من التوصل إلى أن بعض أنواع محددة من الثقوب السوداء، في أكوان مثل كوننا تتسع بمعدل متسارع، من الممكن لمن يدخلها أن يبقى على قيد الحياة منتقلا من عالم حتمي إلى ثقب أسود بلا حتمية.

    رسم توضيحي لفنان لمجرة درب التبانة (Milky Way)
    © Photo/ NASA/ JPL-Caltech/ R.Hurt (SSC Caltech)
    دراسة جديدة حول نشأة الكون

    ويقول هينتز إنه على الرغم من أن الدراسة تطرح إمكانية الحياة في فضاء، لا يمكن التنبؤ فيه بالمستقبل غير واضح، إلا أن النتيجة لا تعني خطأ معادلات آينشتاين للنسبية، والتي تصف حتى الآن تطور الكون بشكل رائع، بل يجعلها أكثر إثارة للاهتمام رياضيا، مضيفا أن هذا السؤال كما أنه من الممكن دراسته رياضيا، إلا أنه يمكن أيضا دراسة آثاره الجسدية والفلسفية، ما يجعل الأمر مثيرا.

    لكن زملاء هينتز من جامعة لشبونة في البرتغال فيتور كاردوسو وجواو كوستا وكرياكوس ديستونيوس، ومن جامعة أوتريخت أرون جانسن يقولون إن هذا الاستنتاج يتطابق مع فشل الحتمية في النسبية العامة، والتي لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد في علم الكونيات الحديث نظرا للتوسع المتسارع للأكوان.

    ويقول الباحث غاري هورويتز من جامعة سانتا باربرا إن هذه الدراسة توفر "أفضل دليل عرفته لانتهاك الرقابة الكونية في نظرية الجاذبية والكهرومغناطيسية".

    وقد نشر هينتز وزملاؤه ورقتهم البحثية التي تصف الثقوب السوداء غير العادية الشهر الماضي في مجلة  "فيزيكال ريفيو ليتيرز".

    ما وراء الحدث:

    ثقب أسود
    © NASA. M. Weiss (Chandra X -ray Center)
    9 حقائق عن الثقوب السوداء يجب أن تعرفها

     

     تجدر الإشارة إلى أن الثقوب السوداء هي تلك المناطق من الكون التي حصلت على اسمها، من حقيقة أنه لا شيء يمكن أن يفلت منها ولا حتى الضوء، فإذا كنت قريبا جدا ما يسمى "أفق الحدث" فلن تتمكن أبدا من الهرب.

    وحتى في الثقوب السوداء الصغيرة فإنه أيضا من غير الممكن النجاة، إذ أن قوى المد والجزر القريبة من "أفق الحدث" تكفي لتبديد أي شيء، فتمدده حتى يكون سلسلة من الذرات.

     

     

    ولكن بالنسبة للثقوب السوداء الكبيرة مثل تلك الموجودة في نوى المجرات مثل درب التبانة، والتي تزن عشرات ملايين الأضعاف إن لم يكن عشرات مليارات أضعاف كتلة نجم، فإن عبور أي شيء خلالها سيكون حدثا ضخما.
    الكون والمجرات
    © Photo/ NASA/ CXC/M.Weiss
    إثبات وجود الكون الموازي (صور)

    ولأنه من الواجب أن يكون هناك إمكانية للبقاء على قيد الحياة في الانتقال من عالمنا إلى عالم الثقوب السوداء، فلطالما تسائل العلماء منذ فترة طويلة عما سيبدو عليه العالم هناك، ورجعوا إلى معادلات آيينشتاين للنسبية العامة للتنبؤ بالعلم داخل الثقوب السودء.

     

    وقد ظلت هذه المعادلات تعمل بشكل جيد حتى الوصول إلى المركز، حيث وفقا لحسابات النظرية، يصل انحناء الزمكان إلى حد لا نهائي.

    وحتى قبل الوصول لمركز الثقب الأسود، فإن مستكشف الثقب الأسود، والذي لن يكون باستطاعته تماما التواصل مع العالم الخارجي، سيواجه بعض المعالم الغريبة والمميتة.

     وقد درس هينتز نوعا محددا من الثقوب السوداء غير الدوارة وبلا شحنات إلكترونية، يدعى "أفق كوتشي" في "أفق الحدث".

    وكان يعتقد أن ثقب كوتشي هو المكان، حيث تنهار الحتمية ولا يمكن للماضي فيه تحديد المستقبل، ولكن رغم ذلك، حتى الآن لا يمكن لأي مراقب المرور من أفق كوتشي لأنه سيبدد.

    وكما تقول الحجة فإن المراقب عندما يقترب من الأفق يتباطأ الوقت، لأن الساعات تصبح أبطأ في حقل جاذبيته القوي، وهناك حتما سيبتلع القب الأسود أي شيء.

    لكن هينتز أدرك أن هذا لا يتطابق مع الكون المتسع بتسارع، مثل كوننا لأن الزمكان يتم سحبه بشكل متزايد بعيدا، وأغلب مساحة الكون لن تكون خاضعة لتأثير الثقب الأسود، لأن تلك الطاقة لا يمكنها السفر أسرع من الضوء.

    Gunther von Hagens' Body Worlds & The Story of the Heart on exhibit at the Buffalo Museum of Science in Buffalo, New York
    © AP Photo/ David Duprey
    نظرية جديدة: كل ما نراه في الكون مجرد وهم

    وفي الحقيقة فإن الطاقة المتاحة للسقوط في الثقب الأسود هي تلك الموجودة في الأفق الملحوظ، فحجم المساحة من الكون التي يمكن أن تتأثر بالثقب الأسود تزيد عن مساحة وجودها.

     

     على سبيل المثال، بالنسبة لنا فإن الأفق الملاحظ أكبر من 13.8 مليار سنة ضوئية يمكننا أن نراها في الماضي لأنها تحتوي كل شيء سنراه في المستقبل إلى الأبد. التوسع المتسارع للكون سيعوقنا من رؤية ما وراء الأفق بنحو 46.5 مليون سنة ضوئية.
    وفي هذا السيناريو فإن التوسع في الكون يتعارض مع تضخم التأثير الناتج عن اتساع الوقت داخل الثقب الأسود، وفي بعض الحالات يلغيه تماما.

     

    وفي هذه الحالات على وجه التحديد، فإن القوب السوداء السلسة بدون الشحنات الإلكترونية الكبيرة، يمكن للمراقب البقاء حيا خلال المرور من ثقب كوتشي إلى العالم غير الحتمي.

    ويقول رينتز إن هناك بعض الحلول الدقيقة لمعادلات آينشتاين، تتوافق بسلاسة، حيث لا توجد قوى المد والجزر إلى ما لا نهاية، مشيرا إلى أن المرور عبر الأفق سيكون مؤلما لكنه موجزا، وبعد ذلك كل الرهانات متاحة، وفي بعض الثقوب السوداء يمكن تجنب التفرد المركزي تماما والعيش إلى الأبد في عالم غير معروف.

    انظر أيضا:

    العلماء الروس يتحدون آينشتاين
    آينشتاين رئيس لإسرائيل...7 معلومات تاريخية لم ندرسها
    رصد إشارات ورسائل غريبة تأتي من أعماق الكون (فيديو)
    دراسة جديدة حول نشأة الكون
    أضخم تعاون علمي لكشف سر نشأة الكون
    أضخم انفجار في الكون (فيديو)
    إثبات وجود الكون الموازي (صور)
    ابنة ملكة جمال الكون تشعل الإنترنت بجمالها (صور)
    الكلمات الدلالية:
    النظرية النسبية, أخبار علوم, أخبار العالم, آينشتاين, الولايات المتحدة, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك