شركة تطلق الهاتف ذو البطارية "الحلم"

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف إنرجايزر، الذي ستطلق عليه "باور ماكس بي 16 كى برو"، يوم 25 فبراير/شباط الجاري، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.
أما عن باقي مواصفات الهاتف، بخلاف البطارية، فسيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.99 بوصة، بمعدل 2160×1080 بيكسل.
Energizer Power Max P16K Pro Features the World’s Largest Battery in a Phone & Gets a Premium Display Too https://t.co/JDXq5fjUSl pic.twitter.com/KNxIS5mbEJ— Wccftech (@wccftechdotcom) February 24, 2018
كما سيتم دعمه بمعالج من نوع "ميدياتك هيليو بي 25" بسعة تخزين عشوائية 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.
كم سيتم تزويد هاتف "إنرجايزر" بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
#Energizer Power Max P16K Pro with 6 RAM 16000 MAh Largest Battery#EnergizerPowerMaxP16KPro #EnergizerPowerMaxP16KProprice #Energizermobileprices #mobilewithprices #mobilepricelist2018https://t.co/65iKcPDbXP pic.twitter.com/evKS9FPHLu— mobile with prices (@Mobile78000) February 24, 2018
ولم تكشف الشركة الأمريكية عن السعر المتوقع أن تطرح هاتفها الجديد به، ولا توقيت طرحه في الأسواق العالمية.
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