هواوي تعلن عن حاسب محمول مزود بكاميرا "مخفية"

أعلنت شركة "هواوي" الصينية الرائدة عن إطلاقها حاسبا محمولا "لابتوب" جديدا، تم تزويده بكاميرا "مخفية".

© AP Photo/ Manu Fernandez هواوي تتفوق على أبل وسامسونغ

وأطلقت " هواوي " حاسبها "ميت بوك إكس برو" الجديد، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسبانية، بحسب موقع " ذا فيرج " التقني المتخصص.

وينتمي "ميت بوك إكس برو" الجديد إلى فئة الحواسب المتحولة "الهجينة"، الذي يجمع بين كونه لابتوب وحاسب لوحي "تابلت".

وتم تزويد حاسب الشركة الصينية بشاشة لمسية بقياس 13.9 بوصة، مدعومة بتقنية عرض "FullView"، فائقة الدقة، بمعدل 3000×2000 بيكسل، كما أنها تشمل نسبة 91% من هيكل الجهاز.

ولكن أبرز الإمكانيات، هو دعمه كاميرا جديدة من نوعها "مخفية" داخل لوحة مفاتيح الجهاز.

وقررت "هواوي" نقل الكاميرا إلى لوحة المفاتيح، حتى تعتمد تقنية "الحواف الرقيقة" التي تمنح المستخدم مشاهدة متميزة للشاشة.

وتم وضع الكاميرا في زر يقع بين أزرار F6 وF7 في لوحة المفاتيح، وبمجرد الضغط على الزر تنبثق الكاميرا من لوحة المفاتيح ليستخدمها أي شخص.

I bet you can't guess where the Huawei MateBook X Pro hides its camera

https://t.co/dbr7J7DI39 pic.twitter.com/m2R7Zz4Q2d — Mashable (@mashable) February 25, 2018

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وتضمن تلك "الكاميرا المخفية" بتلك الطريقة خصوصية أي مستخدم، نظرا لأنه لا يمكن تشغيلها أو تسجيلها أي أمر، إلا بعد إذن المستخدم، الذي يقرر إما فتحها من عدمه.

وتم دعم "ميت بوك إكس برو" بمعالجين، أحدهما من الجيل الثامن من نوع "إنتل كور آي-5"، والثاني من الجيل السابع "إنتل كور آي-7".

MateBook X Pro from Huawei ships with crazy-thin bezels https://t.co/KAQQxelz7J pic.twitter.com/oFR6JfzmGJ — TechnoBuffalo (@TechnoBuffalo) February 25, 2018

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وتم تزويده أيضا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتين إما 8 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية إما 256 أو 512 غيغابايت.

ويبلغ سمك الحاسب المحمول الجديد 14.6 ملليمتر، ووزنه 1.33 كيلوغرام، ونظام صوتي مميز.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر حاسب "هواوي" 1842 دولارا أمريكيا.