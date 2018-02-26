العلماء يجدون علاجا فعالا للاكتئاب

خلص الخبراء الأمريكيون إلى أن محبي اللحوم الحمراء هم أكثر عرضة للاكتئاب من أولئك الذين يتناولون الخضار والفواكه.

© REUTERS/ Claudia Daut انتحار نجل فيدل كاسترو بسبب الاكتئاب

سبوتنيك. ووفقا للباحثين في المركز الطبي لجامعة "راش" وأعضاء أكاديمية العلوم العصبية في الولايات المتحدة، فإن الاستهلاك المنتظم للفواكه والخضروات هو أسهل طريقة للتغلب على الاكتئاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "تلغراف".

ومع ذلك، فإن دراسة العلماء الأمريكيين تهدف إلى منع الاكتئاب لدى كبار السن. وحلل الخبراء النظام الغذائي لأكثر من ألف شخص تبدأ أعمارهم من 80 عاما لمدة ست سنوات.

وخلص العلماء إلى أن الناس الذين تجنبوا اللحوم الحمراء والدهون المشبعة والسكر وفضلوا الفواكه والخضروات، فهم أقل عرضة للإصابة بالاضطرابات الاكتئابية بنسبة 11%. ولدى الناس التي أساس نظامها الغذائي اللحوم، كان خطر الاكتئاب مرتفع.

وقال الدكتور لوريل شيريان، عضو الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب: "الاكتئاب شائع لدى كبار السن وأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة. وغالبا ما تكون التغييرات في نمط الحياة مصحوبة بأخذ الأدوية، لذلك أردنا التأكد من أن النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالا في الحد من خطر الاكتئاب".

ويلاحظ الدكتور شيريان أنه من الضروري مواصلة البحث لتحديد الميزات الجديدة نتيجة تناول الفواكه والخضروات لمنع ظهور الاكتئاب لدى كبار السن.