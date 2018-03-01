العالم يترقب إبداع سلاح ليزر لتدمير الأقمار الصناعية الأمريكية

أعلن ذلك موقع "نيوز" الأسترالي.

واستند الموقع الإخباري الأسترالي في إعلانه إلى ما أعلنته وسائل الإعلام الروسية من أن شركة "ألماز-أنتي" الروسية أنجزت تصميماً لسلاح ليزر مضاد للأقمار الصناعية يُزمع وضعه في طائرة "أ-60".

وذكرت جريدة "بوليتروسيا" أن الخبير الأسترالي جون بلاكسلاند لا يستبعد أن تعمل روسيا على إبداع سلاح الليزر.

ووفق رؤية خبير أسترالي آخر — مالكولم ديفيس — أوشكت روسيا على إبداع نوع جديد من سلاح الليزر.

وإذا تمكنت روسيا من صنع سلاح كهذا فسوف تواجه الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات في تأمين حماية فعالة لأقمارها الصناعية، حسبما أشار الخبير الأسترالي.