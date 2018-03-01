علماء يفجرون ثورة في مجال البيولوجيا... خلايا جذعية مزدوجة العمل

أجرى علماء من أستراليا سلسلة من الدراسات أدت إلى اكتشاف ثورة في مجال البيولوجيا، حيث وجدوا خلايا جذعية ذات عمل مزدوج.

وقد تمكن العلماء من جامعة كوينزلاند في أستراليا من اكتشاف نوع جديد من الخلايا الجذعية . وهي تختلف عن تلك المعروفة الآن، أنها لا تحتاج إلى خلية أخرى عند زراعة الأنسجة، وفق موقع " newatlas ".

وتمتلك الخلية الجذعية آلية للتطور المزدوج وخلية واحدة تنقسم بشكل مستقل إلى خليتين، دون الحاجة إلى خلية جذعية أخرى، لتشكيل الغضاريف والعظام والأوعية الدموية.

ولتحقيق نتائج ناجحة، لم يتبع العلماء العملية التطورية الطبيعية، حيث أجبروا الخلية على التطور في اتجاه آخر خلال فترة معينة من عملية التطور.

وبفضل هذه الخلايا، يمكن زراعة الأنسجة في وقت قصير، التي يتم زراعتها فيما بعد. ووفقا للعلماء، فإنهم في هذه المرحلة يبحثون عن وسيلة للحفاظ على الخلايا التي تم الحصول عليها على قيد الحياة لفترة أطول، لأن عمرها الآن ليس بالكافي.