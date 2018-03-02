تحذير للنساء... حجم الخصر يشير لاحتمال الإصابة بـ"نوبات قلبية"

أشار تقرير نشرته " بي بي سي "، اليوم الجمعة 2 مارس / آذار، أن النساء ذوات الخصر الكبير، يمكن أن يتعرضن لنوبات قلبية، بحسب دراسة تم نشر نتائجها في دورية جمعية القلب الأمريكية، لكنها أشارت أيضا إلى أن كتلة الجسم الزائدة مرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال والنساء على السواء.

وشملت الدراسة نحو 500 ألف شخص بالغ في بريطانيا، تترواح أعمارهم بين 40 و69 عاما، وتقول المشرفة عليها الدكتورة ساني بيترز، وهي من معهد جورج للصحة العالمية في جامعة أوكسفورد: "توزيع الأنسجة الدهنية على الجسم خاصة لدى النساء، يمكن أن يعطينا رؤية أوضح لمخاطر الإصابة بنوبات قلبية".

ويختلف توزيع الدهون في الجسم بوضوح في الجنسين، حيث يكون لدى النساء تحت الجلد، أما الرجال يكون لديهم نسبة كبيرة في الدهون الحشوية، بحسب الدراسة.