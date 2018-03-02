أكبر طائرة في العالم تبدأ تجربتها في الطيران (فيديو)

الطائرة العملاقة والتي يمكنها حمل 226 ألف كيلوغرام، حققت الرقم القياسي خلال تجربتها الأولى للطيران في كاليفورنيا الأمريكية.
يذكر بأن طول جناحي الطائرة يصل إلى 576 مترا، فيما يبلغ ارتفاعها 15 مترا، كما وتتميز بوجود 6 محركات.
وستبدا الطائرة أولى رحلاتها الجوية في سنة 2019، بحسب ما نقل موقع Live Science.
ويترأس بول ألن، المؤسس المشارك "مايكروسوفت" شركة "Stratolaunch" منذ إنشائها في 2011.
ويهدف مشروع الطائرة إلى استخدامها كمنصة لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء، وهو ما يراه الكثيرون بأنه سيكون أقل كلفة من الطرق الحالية المتبعة، بحسب ما نقله موقع The Verge التكنولوجي.
Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA— Paul Allen (@PaulGAllen) February 26, 2018
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