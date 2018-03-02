أكبر طائرة في العالم تبدأ تجربتها في الطيران (فيديو)

حققت الطائرة الأكبر في العالم المعروفة باسم Stratolaunch، رقما قياسيا جديدا بانطلاقها بسرعة وصلت إلى 74 كيلومترا في الساعة على مدرج للطائرات.

الطائرة العملاقة والتي يمكنها حمل 226 ألف كيلوغرام، حققت الرقم القياسي خلال تجربتها الأولى للطيران في كاليفورنيا الأمريكية.

يذكر بأن طول جناحي الطائرة يصل إلى 576 مترا، فيما يبلغ ارتفاعها 15 مترا، كما وتتميز بوجود 6 محركات.

وستبدا الطائرة أولى رحلاتها الجوية في سنة 2019، بحسب ما نقل موقع Live Science.

ويترأس بول ألن، المؤسس المشارك "مايكروسوفت" شركة "Stratolaunch" منذ إنشائها في 2011.

ويهدف مشروع الطائرة إلى استخدامها كمنصة لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء، وهو ما يراه الكثيرون بأنه سيكون أقل كلفة من الطرق الحالية المتبعة، بحسب ما نقله موقع The Verge التكنولوجي.