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    هاتف ذكي في الماء

    خطوات سحرية لمعالجة هاتفك إذا سقط في الماء

    © AP Photo/ Richard Drew
    علوم
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    ليست كافة الهواتف الذكية مقاومة للماء ويمكنها الصمود والبقاء قابلة للعمل، حال سقوطها في الماء، وقد يشكل سقوط أي هاتف بالنسبة لنا في الماء خسارة كبيرة، قد تجعلنا نفقده للأبد.

    آيفون 8 بلس
    © REUTERS/ ISSEI KATO
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    لكن لم يتوقع شخص أنه يمكن معالجة ذلك الأمر بمجموعة من الخطوات والنصائح البسيطة، التي يمكن أن يتبعها بكل سهولة مع هاتفه، بحسب موقع "أندرويد بيت" التقني المتخصص.

    وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

    قائمة الممنوعات:

    1- لا تصله بأي مصدر طاقة

    وجود أي مصدر طاقة بجوار الهاتف المبتل بالماء أو محاولة تشغيله قد تجعل الأضرار أكبر بكثير، وقد تؤدي إلى اشتعاله أو انفجاره، أو تعريضك أنت نفسك لخطر التعرض لماس كهربائي.

    2- لا تحاول تشغيله أو الضغط على أي زرار

    حتى بعد أن يجف الهاتف بوقت بسيط، لا تحاول أن تضغط على أي زرار، أو أن تعيد تشغيله مرة أخرى، أو توصله بأي شاحن، لأنه قد يكون جف ظاهريا ولكن داخليا يوجد به ماء يؤدي لنفس المشاكل السابقة.

    3- لا تهزه

    الكثير منا، بمجرد أن يسقط هاتفه في الماء، يقوم بهزه بعنف، حتى يخرج المياه منه، لكنه بتلك الطريقة قد يقتل الهاتف تماما، لأنه قد ينقل المياه إلى مناطق أخرى لم تكن متضررة بعد.

    4- لا لمجففات الساخنة

    لا تستخدم أي من أدوات التجفيف الساخنة، مثل "السيشوار، أو الميكروويف"، لأن السخونة الزائدة قد تفسد الأجهزة الداخلية للهاتف بدلا من أن تجففه.

    الخطوات:

    1- اغلق الهاتف لو كان لا يزال يعمل بعد

    2- أزل الغطاء الخلفي للهاتف، إذا ما كان موجودا، أو أي أغلفة واقية أو حافظات خاصة بالهاتف، واستخرج البطارية ، إذا كان من الممكن إزالتها، وبطاقات الذاكرة والاتصالات.

    3- استخدم قطعة قماش قطنية، بعدما تخرج كافة القطع التي يمكن فصلها عن الهاتف، لتجفيفه، ثم لفه بمناديل المطبخ فائقة الامتصاص، لامتصاص أكبر قدر من المياه، وابدأ بعدها بهزه برفق في جميع الاتجاهات لاستخراج أقصى قدر من المياه من الهاتف.

    4- إذا كانت المياه تسربت بصورة أكبر داخل الهاتف، يمكنك أن تضعه بالكامل في مكان يمتص أي رطوبة أو مياه، مثل أن تضعه في طبق ممتلئ بالأرز غير المطبوخ، مثلا، لأن الأرز له فعل السحر في امتصاص الرطوبة والمياه من أي هاتف.

    هاتف ذكي ايفون
    © Sputnik. Anton Biletskei
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    5- اتركه تماما حتى تضمن أنه جف بصورة كاملة لمدة يوم أو يومين.

    6- بعد يومين استخرج الهاتف من الأرز، وركب الأجزاء التي فصلتها مثل البطارية وغير ذلك، وابدأ بتشغيله.

    7- إذا لم يعمل معك الهاتف، جرب أن تضعه على الشاحن، لو لم يشحن أيضا، إذا البطارية تضررت وينبغي عليك أن تغيرها.

    8- أما إذا فتح الهاتف بصورة طبيعية، فراقب عمله لعدة أيام، وإذا ظهرت عليه أي أعراض غير طبيعية، فينبغي عليك أن تأخده سريعا إلى أقرب مركز صيانة.

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