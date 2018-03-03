"يوتيوب" يبدأ رسميا في تشغيل فيديوهاته بدون إنترنت في 125 بلدا

أعلنت شبكة نشر مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب" عن بدء تفعيلها خدمة "يوتيوب غو" لنشر مقاطع الفيديو بدون إنترنت إلى نحو 125 دولة حول العالم.

© REUTERS/ Dado Ruvic "يوتيوب" ستوفر تنبيهات للمستخدم عند عرض تلك الفيديوهات

وتستهدف شركة " غوغل " المالكة لـ" يوتيوب " من تلك الخدمة الأسواق النامية، التي تعاني من سرعات إنتنرت ضعيفة أو منعدمة، بهدف إدخال مستخدمين أكثر إلى شبكتها.

ووضعت الشبكة بعض القيود على استخدام خدمة "يوتيوب غو"، مثل أنه لا يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إلا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، ولا يمكن تحميله على أي حاسب.

أما المقاطع ستكون متاحة فقط للمشاهدة لمدة 48 ساعة ما لم تتصل بالإنترنت خلال تلك الفترة، فضلا عن ذلك، بعض مقاطع الفيديو غير متوفرة تماما للتشغيل دون اتصال.

وفي حالة كانت تلك الخدمة متوفرة في دولتك، يمكنك أن تجد زر تحميل جديد بجوار علامات الإعجاب أو عدم الإعجاب، الذي يسمح بتحميل المقطع لمشاهدته في وقت لاحق.

لمعرفة إذا ما كانت دولتك ضمن الـ125 دولة، التي أدخلت فيها "يوتيوب" تلك الخدمة الجديدة، يمكنك زيارة هذا الرابط.