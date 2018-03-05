عالم بريطاني يكشف عن "الكذبة الكبرى" لـ"ناسا" بشأن الحياة على كوكب المريخ

"الكذبة الكبرى"، هذا ما وصف بها العالم البريطاني، باري ديغريفوريو، ما تتعمد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إخفائه بشأن الحياة على كوكب المريخ.

© REUTERS/ NASA/JPL/University of Arizona اكتشاف علمي جديد يقرب الإنسان من العيش على المريخ

وأشار ديغريفوريو، الباحث في علوم الجيوليوجيا والبيولوجيا في جامعة "باكينغهام" البريطانية، إلى أن " ناسا " تتعمد إخفاء معلومات عن اكتشافها لكائنات غريبة، ذات أجساد مرنة، عاشت في الماضي على كوكب المريخ، بحسب ما نشرته صحيفة " الديلي إكسبريس " البريطانية.

وأوضح العالم البريطاني أن هناك صور التقطها الروبوت "كيروسيتي" على كوكب المريخ بداية من عام 2018، والتي تثبت أن هناك كائنات فضائية عاشت في الماضي على كوكب المريخ.

وتابع:

المستحثات التي ظهرت شبيهة بصورة كبيرة بتلك التي جرت دراستها على الأرض، وتعود إلى الحقبة الأولى الجيولوجية.

وطالب الباحث البريطاني "ناسا" بضرورة تقديم توضيح حول سر التشابه، وإذا ما كان لديها تفسير لذلك الأمر من عدمه.

ومضى بقوله:

يبدو أن ناسا تحاول إخفاء معلومات مهمة مرتبطة بذلك الأمر، لعدم التشويش على خطتها الرامية إلى إرسال بشر على الكوكب الأحمر بحلول عام 2030.

من جانبها، عقبت "ناسا" على تصريحات ديغريفوريو، بأن الصور التي يتحدث عنها، ليست إلا صخورا كريستالية، وتخضع حاليا لعملية فحص وتحليل.

Scientist says he'll 'prove NASA cover-up over ALIEN LIFE on Mars' with bombshell report https://t.co/HYrC9jQC8H pic.twitter.com/n27w86Y6Gb — Daily Express (@Daily_Express) March 4, 2018

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ولكن الباحث البريطاني، أوضح أنه سينشر تقريرا كاملا، يؤكد فرضيته بأن الصور ليست لصخور كريستالية، بل هي لمستحثات، تعود لأصناف من الكائنات الحية عاشت على المريخ قبل مليار سنة تقريبا.