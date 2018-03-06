شركة تطرح هاتفا بكاميرا أمامية "سرية"

أعلنت شركة "فيفيو" الصينية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن طرحها أول هاتف في العالم مزود بكاميرا أمامية "سرية".

© AP Photo/ Manu Fernandez هواوي تعلن عن حاسب محمول مزود بكاميرا "مخفية"

وكشفت الشركة الصينية عن هاتفها الجديد " آبيكس "، الذي سبق وأعلنت عنه في مؤتمر الجوال العالمي بمدينة برشلونة الإسباني.

ويتميز الهاتف بأنه مزود بكاميرا في مكان "سري" داخل الجهاز، يمكن أن تنبثق وتخرج عند الحاجة إليها.

ويوفر هذا للمستخدم مساحة إضافية في الشاشة اللمسية والجهة الأمامية للهاتف، حيث تصل مساحة الشاشة نحو 91% من الجهة الأمامية.

Vivo APEX Bezel-less Smartphone to Enter Production in 2H18



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ويبلغ قياس شاشة "فيفو آبيكس" 5.99 بوصة، كما تم دعمه بمعالج سريع من نوع "سنابدراغون 845".

كما يأتي أيضا بكاميرا خلفية مزدوجة، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 8 ميغابيكسل.

Get a good look at our new concept smartphone: APEX. Now just wait until you hear what you can do with it…#APEX #UnlockTheFuture pic.twitter.com/w3mdTNXtgL — Vivo Philippines (@Vivo_Phil) February 28, 2018

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رغم أن الشركة الصينية لم تعلن عن السعر المتوقع أن تطرح الهاتف به، إلا أنه متوقع أن يكون تنافسيا إلى حد بعيد.

Display so Sublime, it will leave you fascinated with its clarity. Vivo Apex — The FullView Concept Smartphone is coming soon. #StayTuned #UnlockTheFuture pic.twitter.com/h6WQRe841Z — Vivo India (@Vivo_India) February 24, 2018

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ومن المرجح أن يتم طرح الهاتف في الأسواق العالمية منتصف عام 2018 الجاري.