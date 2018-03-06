شركة تطرح هاتفا بكاميرا أمامية "سرية"

ويتميز الهاتف بأنه مزود بكاميرا في مكان "سري" داخل الجهاز، يمكن أن تنبثق وتخرج عند الحاجة إليها.
ويوفر هذا للمستخدم مساحة إضافية في الشاشة اللمسية والجهة الأمامية للهاتف، حيث تصل مساحة الشاشة نحو 91% من الجهة الأمامية.
Vivo APEX Bezel-less Smartphone to Enter Production in 2H18— PhoneRadar (@phoneradarblog) March 6, 2018
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ويبلغ قياس شاشة "فيفو آبيكس" 5.99 بوصة، كما تم دعمه بمعالج سريع من نوع "سنابدراغون 845".
كما يأتي أيضا بكاميرا خلفية مزدوجة، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 8 ميغابيكسل.
Get a good look at our new concept smartphone: APEX. Now just wait until you hear what you can do with it…#APEX #UnlockTheFuture pic.twitter.com/w3mdTNXtgL— Vivo Philippines (@Vivo_Phil) February 28, 2018
رغم أن الشركة الصينية لم تعلن عن السعر المتوقع أن تطرح الهاتف به، إلا أنه متوقع أن يكون تنافسيا إلى حد بعيد.
Display so Sublime, it will leave you fascinated with its clarity. Vivo Apex — The FullView Concept Smartphone is coming soon. #StayTuned #UnlockTheFuture pic.twitter.com/h6WQRe841Z— Vivo India (@Vivo_India) February 24, 2018
ومن المرجح أن يتم طرح الهاتف في الأسواق العالمية منتصف عام 2018 الجاري.
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