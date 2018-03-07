"بلاكبيري" تقاضي "فيسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام"... والسر

أعلنت شركة "بلاكبيري" الكندية عن رفعها دعوى قضائية ضد تطبيقات "فيسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام"، بسبب انتهاكها حقوق الملكية الفكرية.

© REUTERS/ © Regis Duvignau / Reuters بالخطوات... كيف يمكنك التعرف على من يستغل صورك على "فيسبوك"

وتتهم "بلاكبيري" شركة "فيسبوك" وتطبيقاتها الثلاثة المملوكة لها، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، فيما يتعلق بتقنيات الدردشة الفورية، والرسائل المباشرة.

وأشارت الشركة الكندية في دعواها، بحسب موقع "سي نت" التقني المتخصص، إلى أن "فيسبوك" طورت تطبيقات الدردشة الخاصة بها، بناء على التقنية الحصرية الخاصة بأجهزة "بلاكبيري".

وقالت سارة ماكيني، المتحدثة باسم "بلاكبيري": "لجأنا إلى القضاء ضد فيسبوك وتطبيقاتها، بعد سنوات من الحوار".

وتابعت:

"كان لزاما أن نقاضي فيسبوك، حفاظا على حقوق مالكي الأسهم الخاصة بنا".

ولم تصدر "فيسبوك" أي تعليقات على تلك الدعوى القضائية، ولا الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لـ"بلاكبيري".