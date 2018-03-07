"بلاكبيري" تقاضي "فيسبوك" و"واتسآب" و"إنستغرام"... والسر

وأشارت الشركة الكندية في دعواها، بحسب موقع "سي نت" التقني المتخصص، إلى أن "فيسبوك" طورت تطبيقات الدردشة الخاصة بها، بناء على التقنية الحصرية الخاصة بأجهزة "بلاكبيري".
وقالت سارة ماكيني، المتحدثة باسم "بلاكبيري": "لجأنا إلى القضاء ضد فيسبوك وتطبيقاتها، بعد سنوات من الحوار".
وتابعت:
"كان لزاما أن نقاضي فيسبوك، حفاظا على حقوق مالكي الأسهم الخاصة بنا".
ولم تصدر "فيسبوك" أي تعليقات على تلك الدعوى القضائية، ولا الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لـ"بلاكبيري".
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