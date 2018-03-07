اصطدام المحطة الفضائية الصينية بكوكب الأرض خلال أيام

حذر خبراء الفضاء الجوي، من سقوط المحطة الفضائية الصينية نحو الأرض، التي من المتوقع تحطمها خلال أيام.

وذكرت صحيفة " الغارديان " البريطانية، أن المحطة الصينية "Tiangong-1" خرجت عن نطاق السيطرة منذ عام 2016، ويتوقع الخبراء دخولها الغلاف الجوي واصطدامها بالأرض في بداية أبريل/ نيسان المقبل.

وأعلنت شركة Aerospace Corporation، التي تمولها الولايات المتحدة، أن هناك فرصة لوصول كمية صغيرة من الحطام إلى سطح الأرض، "وفي الوقت نفسه من المستبعد أن يصاب أي شخص بالحطام المتساقط".

وقالت الشركة "في تاريخ التحليق الفضائي، لم يتضرر أي شخص نتيجة دخول الحطام الفضائي مجال الغلاف الجوي للأرض، ومع ذلك، يوجد احتمال ضئيل بأن تكون المحطة الفضائية محملة بمادة شديدة السمية، تسمى hydrazine".

وبسبب هذه المادة حذر الخبراء من لمس أي حطام موجود على الأرض، مع تجنب استنشاق الأبخرة المنبعثة.

كانت محطة "Tiangong-1" تم إطلاقها في عام 2011، كجزء من الطموحات الصينية لإظهار نفسها كقوة عظمى عالمية.