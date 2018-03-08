شاهد... روبوت يساعد في إعداد البرغر

استعان مطعم في الولايات المتحدة، بخدمات روبوت جديد، من أجل مهمة وحيدة، وهي "تقليب البرغر".

ويدعى الروبوت "فليبي"، وهو من إنتاج شركة "ميسو روبوتيكس"، وظل يعمل في المطعم الموجود في ولاية باسيدين خلال الأسبوع الماضي، في تقليب البرغر من أجل ضمان تسويته، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي".

ولكن يقضي "فليبي" إجازة قصيرة حاليا، من أجل رغبة الشركة المطورة له في إجراء بعض التحديثات عليه.

ووفقا للمتحدثة باسم شركة "ميسو روبوتيكس"، فإنها في حاجة إلى إجراء بعض الاختبارات على الروبوت، وذلك لكي تضمن قدرته على خدمة المطعم بأفضل كفاءة.

وأشارت إلى أن الشركة ستعيد الروبوت "فليبي" للعمل في المطعم خلال الأسبوع المقبل.

و"فليبي" عبارة عن ذراع صناعية، مزودة بملعقة مسطحة من أجل مسك البرغر وتقليبه بسهولة.

ولكن هذا لن يلغي مهام العاملين في المطعم، فبينما يقوم "فليبي" بتقليب البرغر، يقومون هم بإضافة الجبن أو الطماطم وأي إضافات أخرى عليه.