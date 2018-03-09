العثور على طريقة جديدة لتقوية الذاكرة

سبوتنيك. ولفت الباحثون الانتباه إلى مغازل النوم — موجات نشاط الدماغ، والتي يمكن رؤيتها باستخدام التخطيط الكهربائي للدماغ، حيث تساءل العلماء كيف تؤثر المغازل على أداء الذاكرة خلال النوم، كما نقلته "يوريكاليرت"

لهذا الغرض، أجرى الخبراء تجربة: طُلب من المشاركين حفظ العلاقة بين الكلمات والصور قبل الذهاب إلى النوم. وخلال نوم المشتركين، قام الخبراء بإعادة ذكر نصف هذه الكلمات لبدء عملية إعادة تنشيط الذاكرة، ثم عندما استيقظ المشتركون تم استدعاؤهم وطلب منهم تذكر الكلمات الصور المرتبطة بهم الصحيحة.

واتضح أن الصور والكلمات التي كررها العلماء للمشاركين عندما كانوا نائمين حفظت بشكل أفضل. وأظهرت نتائج التخطيط الكهربائي للدماغ، أنه في لحظة تذكر المعلومات ظهرت مغازل النوم.

ووفقا لخبير برنارد من مدرسة علم النفس، في جامعة برمنغهام، تحفيز المغزل مع الأقطاب الكهربائية قد يكون أحد وسائل لتحسين الذاكرة. ويرى العلماء أن النتائج التي توصلوا إليها سوف تساعد الناس الذين يجدون صعوبة في التعلم.

وقال سكوت كيرني من قسم علم النفس في جامعة نيويورك، "يتم تخزين المعلومات الجديدة أثناء اليقظة، لكن أثناء النوم يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات ويجعلها مفهومة أكثر، ليكون بإمكاننا تذكرها في الوقت المناسب…".