صحيفة: طبيب جزائري يكتشف علاجا لشلل الأطفال للمرة الأولى

نجح طبيب جزائري متخصص في طب الأطفال بولاية البيض (شمال)، من اكتشاف مرض نادر يصيب الأطفال لأول مرة في الجزائر والعالم.

ويتمثل المرض في موت الخلايا الجذعية مما يتسبب في شلل الطفل وموته لاحقا، وهي الحالة التي سجلت في بلدية "الرقاصة" بالبيض، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

ويكمن الاكتشاف الذي حققه الدكتور "تونسي"، في كون المرض لأول مرة يصيب الأطفال في الجزائر، بالإضافة إلى قدرته على تحديد العلاج في ذات الوقت نظرا لدقة التشخيص.

وكشف الدكتور أنه سيتم عرض الحالة في مؤتمر عالمي بالمغرب في شهر أبريل المقبل.

شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن. ينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام) ويتكاثر في الأمعاء.

وتتمثّل أعراض المرض الأوّلية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف. وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة). ويلاقي ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.