دراسة تكشف العلاقة بين الأرق والأمراض الوراثية

توصلت دراسة علمية أن هناك جينات، يمكن أن تسبب اضطرابات أثناء النوم، وأن هناك علاقة بين الأرق وعدد من الأمراض الوراثية.

© Fotolia/ Edelweiss علماء روس يبتكرون رقاقة حيوية للتشخيص السريع للسرطان

سبوتنيك. شارك في الدراسة علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، واعتمدت على أخذ عينات من الحمض النووي لأكثر من 33 ألف جندي أمريكي. تم تقسيمهم إلى مجموعات وفقًا لأصل أوروبي أو أفريقي أو أمريكا اللاتينية، بحسب ما نقلته بوابة "يوريكاليرت"

وأظهرت الدراسة العلاقة الوراثية للأرق وعدد من الأمراض، على سبيل المثال، داء السكري من النوع الثاني. وكان لدى المشتركين من أصل أوروبي صلة وراثية قوية بين الأرق والاكتئاب.

وقال موراي شتاين، أحد المشاركين في الدراسة: "هناك صلة بين الأرق والاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، وكذلك أمراض مثل السكري من النوع الثاني، وهذه الصلة تشكل دليلا أن هناك قابلية وراثية للإصابة بهذه الأمراض الشائعة معا في وقت واحد".