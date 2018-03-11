كيف تقرأ رسائل "واتسآب" من دون أن يعرف مرسلها

"العلامة الزرقاء اللعينة"، هذا ما يصف به كثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" الخاصية الجديدة، التي تظهر إذا ما كان الشخص قرأ رسالتك أم لا.

وتكمن المشكلة في أن كثير منا يود أن يقرأ رسائل " واتسآب " دون أن يعرف الشخص الآخر أنه قرأها، حتى لا يكون مجبرا على الرد الفوري على رسالته.

وقدم موقع "جادجيتس ناو" التقني المتخصص مجموعة من النصائح المتعلقة بكيف يمكن أن تقرأ كافة الرسائل المرسلة لك من دون أن يعرف مرسلها ذلك.

ويمكن تفعيل ذلك عن طريق خيارين:

الخيار الأول:

— اذهب إلى إعدادات تطبيق "واتسآب"، واختر أيقونة إيقاف ميزة معرفة مرسل الرسائل ذلك الأمر.

— يمكنك أن تعيد تشغيل التطبيق مرة أخرى، ليبدأ تفعيل عدم ظهور "العلامة الزرقاء" مرة أخرى، لكن هذا سيتسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف تشغيل الميزة في كامل التطبيق، أي أنك لن تتمكن من معرفة إذا ما كان الشخص الآخر قرأ نصوصك أم لا.

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الخيار الثاني:

— عندما تصلك رسالة نصية إلى "واتسآب" أول شيء ينبغي أن تفعله هو أن تبدل وضع الجهاز إلى "وضع الطيران".

© AFP 2018/ LIONEL BONAVENTURE كيف تنقل كافة محادثات "واتسآب" الخاصة بك إلى هاتفك الجديد

- افتح الدردشة ثم اقرأ الرسالة.

— بعد قراءتها اغلق التطبيق بصورة كاملة، وتأكد من إغلاقه في النافذة المتعددة، حتى لا يظل مفتوحا في الخلفية.

— ابدأ في تشغيل الإنترنت وإلغاء وضع الطيران.

— تحذير: لو لم تتأكد من إغلاق التطبيق بصورة كاملة عن طريق النافذة المتعددة، وكان التطبيق يعمل في الخلفية، فبمجرد تشغيل الإنترنت ستظهر العلامة الزرقاء.