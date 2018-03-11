شاهد... الصين تختبر "نظارة ذكية" لتعزيز الأمن في البلاد

وتفحص النظارات، التي من تصميم وتطوير شركة "إل إل فيجن"، وجوه ركاب السيارة والوحات المعدنية لها، وعندما تتطابق مع "قائمة سوداء" مركزية للمشتبه فيهم، فإنه تظهر لمرتدي النظارة مربعا أحمر، وعلامة تحذير من أجل توقيفه.
ويتزامن الاستعانة بهذه النظارات الذكية مع الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، الذي أقيم في وسط بكين، ودفع قادة الصين على استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن في البلاد.
ويقول المدير التنفيذي بشركة "إل إل فيجن" وو في، إنه ليس هناك ما يثير القلق فيما يتعلق بالخصوصية، موضحا إن السلطات الصينية تستخدم هذه المعدات "لأسباب نبيلة"، تتمثل في القبض على المشتبه بهم والهاربين من القانون.
Scott Laprise — CHINA — Big Brother Is Watching You More Than Usual — Smart Glasses Used by the Police The police of Zhengzhou railway station are using “smart glasses with facial recognition&rdq https://t.co/BWqUhyNCTK #investing pic.twitter.com/cpEO9aoKud— ResearchPool (@ResearchPool) March 7, 2018
وتبذل الصين، في عهد الرئيس شي جين بينغ، دفعة كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعرف على ملامح الوجه، وكذلك تكنولوجيا البيانات الضخمة لتتبع ومراقبة السلوك الذي يتعارض مع مصالح الحزب الشيوعي الحاكم عبر الإنترنت وفي العالم الأوسع.
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