شاهد... الصين تختبر "نظارة ذكية" لتعزيز الأمن في البلاد

تختبر الشرطة المحلية في الصين هذا الأسبوع وسيلة جديدة لتعزيز الأمن في البلاد، وهي عبارة عن نظارة ذكية تتواجد عند نقطة تفتيش على الطريق السريع على مشارع بكين.

© REUTERS/ Jason Lee البرلمان الصيني يعتمد تعديلات على الدستور تنص على إلغاء القيود على مدة ولاية الرئيس

وتطل النظارة أو الكاميرا الأمنية عل ميدان تيانانمين، أمام صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، والتي تقوم مهمتها بالتقاط ملامح الوجه ولوحات تسجيل السيارة التي يقودها، ومطابقتها مع قاعدة بيانات للمشتبه بهم، وفقا لوكالة " رويترز " للأنباء.

وتفحص النظارات، التي من تصميم وتطوير شركة "إل إل فيجن"، وجوه ركاب السيارة والوحات المعدنية لها، وعندما تتطابق مع "قائمة سوداء" مركزية للمشتبه فيهم، فإنه تظهر لمرتدي النظارة مربعا أحمر، وعلامة تحذير من أجل توقيفه.

ويتزامن الاستعانة بهذه النظارات الذكية مع الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، الذي أقيم في وسط بكين، ودفع قادة الصين على استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن في البلاد.

ويقول المدير التنفيذي بشركة "إل إل فيجن" وو في، إنه ليس هناك ما يثير القلق فيما يتعلق بالخصوصية، موضحا إن السلطات الصينية تستخدم هذه المعدات "لأسباب نبيلة"، تتمثل في القبض على المشتبه بهم والهاربين من القانون.

Scott Laprise — CHINA — Big Brother Is Watching You More Than Usual — Smart Glasses Used by the Police The police of Zhengzhou railway station are using “smart glasses with facial recognition&rdq https://t.co/BWqUhyNCTK #investing pic.twitter.com/cpEO9aoKud — ResearchPool (@ResearchPool) March 7, 2018

​

وتبذل الصين، في عهد الرئيس شي جين بينغ، دفعة كبيرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعرف على ملامح الوجه، وكذلك تكنولوجيا البيانات الضخمة لتتبع ومراقبة السلوك الذي يتعارض مع مصالح الحزب الشيوعي الحاكم عبر الإنترنت وفي العالم الأوسع.