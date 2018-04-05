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    "دليل سري" في الهرم الأكبر يفك لغز "السفر عبر الزمن" (فيديو)

    © AFP 2018/ Mohamed El-Shahed
    علوم
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    كيف بنيت الأهرامات؟ هل ساعدت كائنات فضائية الفراعنة في بناء الأهرامات؟ هل كان هناك تواصل بين كائنات فضائية والأهرامات؟ هل توصل الفراعنة إلى تقنيات السفر عبر الزمن؟ كل تلك الأسئلة يبدو أن العلماء في طريقهم لإيجاد إجابة لها.

    حضارة مصر القديمة
    © Sputnik. Aleksandr Gal'perin
    طعام الفراعنة وما حرم منه
    نشر موقع "آوتر بلاسيز" العلمي تقريرا طرح فيه فرضية جديدة يبحث فيها العلماء، خلال الفترة الحالية، ألا وهي أن الفراعنة تمكنوا من السفر عبر الزمن، خلال بنائهم للهرم الأكبر.

    وأوضح الموقع أن العلماء اكتشفوا "دليلا سريا" هائلا داخل الهرم الأكبر يكشف عن أن الفراعنة توصلوا إلى سرعة الضوء، خلال بنائهم الهرم، ما يعني أنهم قد يكونوا كسروها وطبقوا نظرية "النسبية" التي توصل لها ألبرت أنشتاين بعدها بعقود طويلة.

    وتشير نظرية "النسبية" إلى أنه في حالة كسر سرعة الضوء، يمكن لأي جسم أن يكسر حواجز الزمن.

    وأظهر التقرير أن خطوط عرض الهرم الأكبر في الجيزة، تتقاطع مع خطوط الطول، ليظهر أنها تتطابق مع سرعة الضوء في الثانية، ما يعني أن المصريين القدماء "الفراعنة" كان لديهم معرفة واسعة مع سرعة الضوء والسفر عبر الفضاء، وربما استقبلوا سفنا فضائية لكائنات غريبة على سطح الأرض.

    ولكن تواجه تلك النظرية بنوع كبير من المعارضة، حيث يصف بعض العلماء ذلك الأمر بأنه مجرد "رصد غريب للأرقام"، ومحاولة لإثبات نظرية وجود الكائنات الفضائية في عصر الفراعنة فقط، وليس لها أي أساس علمي.

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