علماء يكتشفون نوعا غريبا من "الأخطبوطات الانتحارية"

اكتشف مجموعة من العلماء نوعا من الأخطبوطات المجهولة تعيش في المحيط الهادي، وتضع بيضها في ظروف غير مناسبة لبقائها على قيد الحياة.

سبوتنيك. وقالت عالمة الحيوان، جانيت فويت، من متحف للتاريخ الطبيعي في شيكاغو، إن "هذا النوع من الأخطبوطات يختار مكان غير طبيعي لوضع البيض. فالماء هنا دافئ جدا، وقاتل للأخطبوطات التي تسكن في المياه العميقة"، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز".

"When I first saw the photos, I thought, ‘No, they shouldn’t be there! Not that deep and not that many of them.'" —Janet Voight, Associate Curator of Zoology, on the discovery of a octopus nursery two miles deep. 🐙https://t.co/ZVDIT2XLxp pic.twitter.com/GhSIW9y97O — Field Museum (@FieldMuseum) April 18, 2018

​ووفقا للعالمة، "على الأرجح البيض سيموت، فدرجات الحرارة المرتفعة تسرع عملية التمثيل الغذائي، وهذا يؤدي إلى مطالبة جسم الحيوان الرخوي مزيد من الأكسجين أكثر من الذي يوجد في الماء".

وتوقع الخبراء أن الأخطبوطات تنتمي إلى نوع Muuscoctopus، ولكن هذا النوع لم يتم دراسته بعد. ويتميز باللون الوردي والعيون الكبيرة بشكل غير عادي، وفي الحجم ليس أكبر من صحن العشاء.