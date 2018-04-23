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16:33 23 أبريل/ نيسان 2018
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    خدمة السيارات كريم

    خدمة السيارات "كريم" تعلن عن اختراق بيانات مستخدميها

    © REUTERS / Mohamad Torokman
    علوم
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    أعلنت خدمة حجز سيارات الأجرة "كريم"، اليوم الاثنين، عن اختراق بيانات عدد كبير من مستخدميها.

    ترافيس كالانيك
    © REUTERS / DANISH SIDDIQUI
    حكم قضائي بوقف "أوبر" و"كريم" في مصر
    ونشرت الخدمة بيانات عبر صفحتها على "فيسبوك" وعبر المدونة الرسمية الخاصة بها، أكدت فيه عملية الاختراق.

    وقالت الشركة العاملة في أكثر من دولة عربية مثل مصر والسعودية: "رصدت شركة كريم واقعة إلكترونية، تتضمن وصول غير مصرح به إلى النظام، الذي تستخدمه لتخزين البيانات".

    وتابعت "على الرغم أننا لم نجد أي دليل على أي سرقة أو إساءة استخدام مرتبطة بالواقعة، لكننا أردنا أن نعلمكم بها انسجاما مع قيمنا المعروفة، التي تحتم علينا أن نكون صريحين وشفافين معكم بخصوص الواقعة، وأن نؤكد التزامنا مجددا بحماية خصوصيتكم وبياناتكم".

    وأشارت إلى أن واقعة الاختراق تعود إلى 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما اختراق مجموعة من "الهاكرز" الأنظمة الحاسوبية بالخدمة، التي تتضمن بيانات خاصة بحسابات العملاء والسائقين الخاصة بهم، سواء بريدهم الإلكتروني أو أرقام هواتفهم أو الأماكن التي يتوجهون إليها.

    وقالت "كريم" إنها بمجرد اكتشاف عملية الاختراق، فتحت تحقيقا شاملا، وتعاونت مع كبار خبراء الأمن الإلكتروني لتعزيز الأنظمة الأمنية الخاصة بالخدمة، لحماية خصوصية بيانات عملاء وسائقين الشركة.

    وتابعت

    "نعتذر عما حدث، ونؤكد بأننا تعلمنا من هذه التجربة وسنخرج منها أقوى وأكثر تحصينا".

    خطوات الحماية

    ونشرت "كريم" مجموعة من الخطوات يمكن لأي مستخدم أن يتبعها لحماية حساباته من أية عملية اختراق، قد تكون حدثت لبياناته على الخدمة وتطبيقاتها.

    واتسآب
    © AP Photo / Andre Penner
    شركة "كريم" تستخدم "واتسآب" للتواصل مع عملائها… تعرف على الهدف من الخدمة
    وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

    — إدارة كلمات المرور والأرقام السرية، وتغييرها بصورة دورية، وجعلها أكثر صعوبة وتعقيدا، وعدم استخدام نفس كلمات المرور لمواقع متعددة.

    — الحذر إزاء أي اتصالات غير موثوقة تطلب منك تقديم معلومات شخصية أو توجهك نحو صفحة ويب تطلب منك ذلك.

    — عدم الضغط أو النقر على المرفقات أو الروابط، التي تصلك من عناوين بريد إلكتروني غير مألوفة بالنسبة لك.

    — راجع دوما حسابك المصرفي وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك لاكتشاف أي نشاط مشبوه — وفي حال لاحظت أي شيء غريب، استفسر عنه من مصرفك.

    انظر أيضا:

    شركة "كريم" تستخدم "واتسآب" للتواصل مع عملائها… تعرف على الهدف من الخدمة
    حكم قضائي بوقف "أوبر" و"كريم" في مصر
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