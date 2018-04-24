العثور على عشرات من المخلوقات العجيبة في إندونيسيا(صورة)

عثر الباحثون خلال البعثة العلمية في أندونيسيا على أكثر من 12 ألف مخلوق بحري، ومن ضمنهم أنواع مختلفة من الكركند وسرطان البحر والحبار.

© Sputnik . Sergei Krasnoukhov بالصور...اكتشاف مخلوقات نادرة في جزر الكوريل "اختبأت" نصف قرن

وأكد العلماء أن الكركند المكتشف من نوع "Thaumastocheles massonktenos"، يملك مخالب كالمنشار ويعيش على عمق 500 متر، ويتغذى على الطين، وله أطراف غير عادية، كما جاء على موقع " IFL Science ".

وعثر أيضا على نوع جديد من الحبار ويعيش في المياه العميقة ويملك عيونا بأحجام مختلفة، يساعده الحجم الكبير للعثور على الطعام، أما الصغير فوظيفته التقاط الضوء من الأعلى.