خبر سار... العلاج النهائي والكامل لمرض "السرطان" بات قريبا

يمكن أن يكون الخبر الأكثر سعادة هذا العام، بتلك الكلمات استهلت بها تقارير علمية عديدة عن اكتشاف جديد يمكن أن ينتج العلاج النهائي والكامل لمرض "السرطان".

© Sputnik . Kiril Kallinikov علماء يكتشفون طريقة سحرية جديدة لعلاج السرطان

وأشارت المجلة إلى أن ذلك الكشف يمكن أن يكون بمثابة "انتصار علمي"، لأنه بات أول حمض نووي يظهر كـ"حلزون مزدوج" يمكن أن يندمج مع بعضه البعض، ويمكن أن يندمج مع أي خلايا أخرى غريبة، حتى لو كانت سرطانية.

A new form of temporary human DNA found:

“The i-motif is a four-stranded ‘knot’ of DNA”

“In the knot structure, C letters on the same strand of DNA bind to each other – so this is very different from a double helix”#DNA #imotif #genetics #telomer #geneshttps://t.co/6tZnSz71yI pic.twitter.com/ZliU2Qpu0W — Elena Sgarbossa MD Ⓥ (@ElenaSgarbossa) April 24, 2018

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وظهر من ذلك الكشف أن جين DNA الجديد يظهر بشكل على هيكل بأربعة أضلاع، بجانب الأشكال الأخرى مثل الحلزونات الثلاثية أو الصليبية.

وقال دانييل كريست، المؤلف المشاركة في الدراسة: "ذلك الاكتشاف يمكن أن يكون بمثابة دليل مباشر على إمكانية تحول خلايا الجسد تحت الظروف الفسيولوجية المختلفة".

Found: a new form of DNA in our cells:

In a world first, researchers have discovered a new DNA structure known as the ‘i-motif’, a twisted ‘knot’ of DNA, which has never before been directly seen inside living cells. https://t.co/DZTcdHrcPi #DNA #Cells @GarvanInstitute pic.twitter.com/mRr5HJMZP4 — Jan Lentzos (@Jan_Lentzos) April 24, 2018

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وأوضحت الدراسة إن ميزة الاكتشاف أن ذلك الجين، في حالة تطويره يمكنه أن يتخلص من كافة الخلايا السرطانية، ويحولها إلى بروتينات، عن طريق الاتحاد معها وإنتاج بروتينات حيوية بدلا منه.