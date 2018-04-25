خبر سار... العلاج النهائي والكامل لمرض "السرطان" بات قريبا

وأشارت المجلة إلى أن ذلك الكشف يمكن أن يكون بمثابة "انتصار علمي"، لأنه بات أول حمض نووي يظهر كـ"حلزون مزدوج" يمكن أن يندمج مع بعضه البعض، ويمكن أن يندمج مع أي خلايا أخرى غريبة، حتى لو كانت سرطانية.
A new form of temporary human DNA found:— Elena Sgarbossa MD Ⓥ (@ElenaSgarbossa) April 24, 2018
“The i-motif is a four-stranded ‘knot’ of DNA”
“In the knot structure, C letters on the same strand of DNA bind to each other – so this is very different from a double helix”#DNA #imotif #genetics #telomer #geneshttps://t.co/6tZnSz71yI pic.twitter.com/ZliU2Qpu0W
وظهر من ذلك الكشف أن جين DNA الجديد يظهر بشكل على هيكل بأربعة أضلاع، بجانب الأشكال الأخرى مثل الحلزونات الثلاثية أو الصليبية.
وقال دانييل كريست، المؤلف المشاركة في الدراسة: "ذلك الاكتشاف يمكن أن يكون بمثابة دليل مباشر على إمكانية تحول خلايا الجسد تحت الظروف الفسيولوجية المختلفة".
Found: a new form of DNA in our cells:— Jan Lentzos (@Jan_Lentzos) April 24, 2018
In a world first, researchers have discovered a new DNA structure known as the ‘i-motif’, a twisted ‘knot’ of DNA, which has never before been directly seen inside living cells. https://t.co/DZTcdHrcPi #DNA #Cells @GarvanInstitute pic.twitter.com/mRr5HJMZP4
وأوضحت الدراسة إن ميزة الاكتشاف أن ذلك الجين، في حالة تطويره يمكنه أن يتخلص من كافة الخلايا السرطانية، ويحولها إلى بروتينات، عن طريق الاتحاد معها وإنتاج بروتينات حيوية بدلا منه.
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