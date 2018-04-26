التغيير الأكبر... 4 ميزات غير مسبوقة في تصميم بريد إلكتروني "غوغل" الجديد

كشف شركة "غوغل" الأمريكية عن تحديث جديد لنسخة الويب من البريد الإلكتروني الخاص بها "gmail"، والذي وصفته تقارير بأنه "التغيير الأكبر في تاريخ تلك الخدمة".

وبدأت الشركة الأمريكية في توفير "gmail" الجديد لجميع المستخدمين العاديين والشركات. ينبغي على المستخدم لتفعيل الخدمة الجديدة، أن يختار تبني التصميم الجديد من قائمة إعداداته في الجزء العلوي الأيسر منه.

وجاءت تلك الميزات على النحو التالي:

1- الأمان:

زاد "gmail" من نسبة الأمان، الخاص بها، حيث اعتمد البريد الإلكتروني، عدد من التغييرات الكبرى، التي تسهل من تجربة استخدام تلك الخدمة وفي نفس الوقت تحفظ أمانه.

وفر الموقع وضعا جديدا للخصوصية يتضمن مجموعة من الميزات، التي تمكنه من إرسال عدد من الرسائل الإلكترونية بتاريخ صلاحية معين، وبعدها تختفي تلك الرسائل إلى الأبد.

كما ستمكن المستخدم من إمكانية قفل رسائل إلكترونية بعينها، بحيث لا يمكن للمستلم أن يفتحها إلا عن طريق رمز مرسل عبر رسالة نصية على هاتفه.

Want to switch to the #GmailRedesign? Click the settings icon and check if it has been enabled for your account. pic.twitter.com/7UmvCiWnlO — Jonas Knipper (@jdker) April 26, 2018

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2- حقوق المعلومات:

وفرت خدمة "جيميل" الجديدة أدوات جديدة لإدارة حقوق المعلومات، بحيث يمكن تعطيل خيار إعادة توجيه أي رسالة أو تحميلها أو نسخها أو طباعتها، كما سيتم تفعيل خيار "التهديدات الأمنية" بحيث لا يمكن للمستخدم فتح أي رسالة يمكن أن تكون خطيرة على جهازه، إلا بعد تجاوز خطوات بعينها.

3- ذكاء صناعي:

تدعم الخدمة الجديدة الخاصة بشركة "غوغل" تقنيات حديثة من الذكاء الصناعي، الذي يوفر تنبيهات وإجابات ذكية وإشعارات ذات أولوية قصوى، على عدد من الرسائل، كما يوفر أيضا تقنية "الرد الذكي" على عدد من الرسائل أيضا.

Gmail’s big redesign helps you spend less time in your inbox pic.twitter.com/sWSH3KhaFR — Engadget (@engadget) April 26, 2018

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4- تصميم جديد: