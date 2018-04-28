أخيرا "واتسآب" تطرح تحديثا يزيح أخطر المخاوف... تعرف على طريقة تحميله وتشغيله

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن طرح تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" تحديثا جديدا يمكنه إزاحة "أخطر المخاوف"، التي تواجه المستخدمين.

وأوضح موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص أن التحديث الجديد مخصص نسخة "البيتا" من واتسآب، وسيتم دعمه لكافة المستخدمين في وقت لاحق.

© AP Photo / Patrick Sison تحديث "صادم" من واتسآب لمستخدميه

وسيمكن التحديث الجديد كافة مستخدمي تطبيق التراسل من معرفة من يجمع ويتتبع معلوماته وبياناته الخاصة.

وسيمكنه أيضا من إيقاف أي عمليات جمع أو تتبع لمعلوماته وبياناته الخاصة ورسائله، وجعل "التحكم بالكامل" في يد المستخدم، ليتحول "واتسآب" إلى تطبيق "مشفر" بصورة كاملة.

التحميل والطريقة

لكن موقع "إكس دي أيه ديفلوبرز" التقني المتخصص، قدم شرحا كاملا، لكيفية تحميل وتشغيل التحديث الجديد.

WhatsApp beta for Android 2.18.128: the GDPR option is available. You can request your report now! pic.twitter.com/KpaUSR9UTU — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 27, 2018

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وجاء ذلك على النحو التالي:

— سيتطلب الأمر في البداية أن يحصل المستخدم على نسخة "بيتا" من تطبيق "واتسآب"، التي تسمح بتحميل كافة التحديثات التجريبية، الخاصة بالتطبيق.

— بعد الحصول على النسخة، يطلب المستخدم التحديث الجديد، الذي بات متاحا منذ أمس 27 أبريل/نيسان.

— بعد تحميل التحديث، يدخل المستخدم إلى "الإعدادات" (setting) الخاصة بالتطبيق.

— يختار بعدها المستخدم أيقونة "الحساب" (account).

© AP Photo / Patrick Sison الحل السحري... كيف تجعل حسابك على "واتسآب" مشفرا بصورة كاملة

- ثم يختار أيقونة جديدة باسم "طلب بيانات الحساب" (Request account info).

— ستصلك بعدها رسالة بأن "واتسآب" يمكنه إعداد التقرير الخاص بكافة المعلومات المتعلقة بحسابك، ومن يقوم بتتبع بياناتك والمعلومات الخاصة بك، وحتى كل قائمة من تراسلهم والمجموعات التي تنضم لها والصور الشخصية التي تضعها، ما عليك بعدها إلا أن تختار أيقونة "طلب التقرير" (Request report).

— بعد وصول التقرير، يمكنك أن تدخل إلى الإعدادات مجددا، لتختر أيقونة "الحساب"، وتختار عدم مشاركة البيانات الخاصة بك أو معلوماتك لأي طرف ثالث.