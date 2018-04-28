خليج عمان يتحول إلى "بقعة ميتة" ضخمة

© Sputnik . Alexey Jidakov العلماء يحذرون... قريبا الحياة مستحيلة على آلاف الجزر

سبوتنيك. وقد انخفض تركيز الأوكسجين في قاع خليج عمان، الذي يغسل إيران وباكستان وبلدان شبه الجزيرة العربية، بشكل كبير، بحسب ما جاء في مجلة "Geophysical Research Letters "، فتشكل في قاعه "بقعة ميتة" عملاقة، والتي توسعت بسرعة.

وقال باستين كويست من جامعة إيست إنجلند في مدينة نوريتش "وجدنا أن الوضع أسوأ مما يخشاه الجميع… البقعة الميتة ضخمة وتستمر في النمو بسرعة".

تتشكل "البقع الميتة" في المنطقة القريبة من القاع بسبب التصريف غير المراقب للأسمدة الكيماوية والقمامة وأشياء أخرى بمياه الأنهار. وتؤدي النترات التي تقع في مياه البحر، إلى تكاثر الطحالب وحيدة الخلية، التي بدورها تدمر كل الكائنات الحية.

ويخشى العلماء أنه بحلول نهاية القرن الحالي، ستخسر منطقة خليج عمان آخر لمحات الحياة، ومن هنا سيغادر المحار والأسماك.