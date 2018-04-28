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12:27 28 أبريل/ نيسان 2018
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    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

    توفي في كهف قديم وبعث إلى موسكو في القرن الحادي والعشرين: المصير الرائع لإنسان "هومو ناليدي"

    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    علوم
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    أذهلت الأثار التي تم العثور عليها في كهف النجم الصاعد في جنوب أفريقيا، والذي يقع على بعد 50 كيلو متراً من عاصمة جنوب أفريقيا، علماء الأنثروبولوجيا في جميع أنحاء العالم. إذ تم العثور على 1550 قطعة من الهياكل العظمية في غرفة سرية تحت الأرض، وهي تعود لخمسة عشر شخصاً.

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    سبوتنيك. وتذكرنا هذه المخلوقات بالناس الذين عاشوا في العصور الأولى أو ما يسمى بـ Homo habilis (الإنسان الماهر)، الذين عاشوا قبل حوالي مليوني ونصف سنة. ومع ذلك كانت هناك العديد من المزايا الفريدة في بنية هذه الهياكل العظمية، ولهذا وصفها علماء الأنثروبولوجيا على أنها نوع جديد واسمه Homo naledi (الإنسان النجم).

    ولأول مرة منذ 300 ألف سنة بعث إنسان Homo naledi  إلى موقع دار كمونة تابع للجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس"، المشارك في المشروع "5-100".

    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

    في الصورة: إحياء مظهر Homo naledi (من دون شعر).

    في البداية، توقع علماء الأنثروبولوجيا، استناداً إلى الخصائص القديمة من تشريح  Homo naledi، أن عمر هذا الاكتشاف ما يقارب مليوني إلى ثلاثة ملايين سنة. ولكن في عام 2017 تم تأريخ هذه الآثار إلى الفترة ما بين 335- 236 ألف سنة مضت.

    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

    في الصورة: قالب لصب اليد التي تم إعادة نحتها.

    المفاجأة الرئيسية لهذا الاكتشاف بينت أن بقايا الأحفوريات للناس البدائيين أصغر بكثير من التقديرات الزمنية الأولية.

    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

    في الصورة: يد لإنسانHomo naledi، التي تم نحتها (من تأليف أناتولي الكسندروف) وقالب عظام يد بحجمها الكامل لإنسان Homo naledi، التي تم الحصول عليها عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد.

    هناك اعتقاد بأن Homo naledi عاشوا على كوكب واحد مع أبناء عمومتهم — الأجداد المباشرين للإنسان الحديث.

    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

    في الصورة: غيورغي سوكولوف يعرض الشكل الخارجي للإنسان القديم Homo naledi (من تأليف أناتولي ألكسندروف) في دار كمونة جامعة "ميسيس" في إطار مهرجان "يوم الحلقة المفقودة".

    كان مظهر Homo naledi الخارجي يشبه جنس الهومو، ولكن لديه عدد من المزايا مثل قصور في وزن الدماغ (أصغر بمرتين تقريباً من دماغ الإنسان).

    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
    © Photo / Sergey Krivoplyasov
    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

    في الصورة: مشهد من رسوم متحركة " Homo naledi: لقاء عالمين".

    وبحسب تقدير علماء الأنثروبولوجيا فإن طول ووزن الذكور البالغين لإنسان Homo naledi بلغ 150 سم وحوالي 45 كيلو غرام، وهذا وفقاً لجميع المؤشرات، أقل بكثير من الناس الذين كانوا يعيشون في نفس الوقت.

    • توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
      توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
      © Sputnik . Sergey Pyatakov
    • توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
      توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
      © Sputnik . Sergey Pyatakov
    • توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
      توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi
      © Sputnik . Sergey Pyatakov
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    © Sputnik . Sergey Pyatakov
    توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi

     

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