توفي في كهف قديم وبعث إلى موسكو في القرن الحادي والعشرين: المصير الرائع لإنسان "هومو ناليدي"

ولأول مرة منذ 300 ألف سنة بعث إنسان Homo naledi إلى موقع دار كمونة تابع للجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس"، المشارك في المشروع "5-100".
في الصورة: إحياء مظهر Homo naledi (من دون شعر).
في البداية، توقع علماء الأنثروبولوجيا، استناداً إلى الخصائص القديمة من تشريح Homo naledi، أن عمر هذا الاكتشاف ما يقارب مليوني إلى ثلاثة ملايين سنة. ولكن في عام 2017 تم تأريخ هذه الآثار إلى الفترة ما بين 335- 236 ألف سنة مضت.
في الصورة: قالب لصب اليد التي تم إعادة نحتها.
المفاجأة الرئيسية لهذا الاكتشاف بينت أن بقايا الأحفوريات للناس البدائيين أصغر بكثير من التقديرات الزمنية الأولية.
في الصورة: يد لإنسانHomo naledi، التي تم نحتها (من تأليف أناتولي الكسندروف) وقالب عظام يد بحجمها الكامل لإنسان Homo naledi، التي تم الحصول عليها عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد.
هناك اعتقاد بأن Homo naledi عاشوا على كوكب واحد مع أبناء عمومتهم — الأجداد المباشرين للإنسان الحديث.
في الصورة: غيورغي سوكولوف يعرض الشكل الخارجي للإنسان القديم Homo naledi (من تأليف أناتولي ألكسندروف) في دار كمونة جامعة "ميسيس" في إطار مهرجان "يوم الحلقة المفقودة".
كان مظهر Homo naledi الخارجي يشبه جنس الهومو، ولكن لديه عدد من المزايا مثل قصور في وزن الدماغ (أصغر بمرتين تقريباً من دماغ الإنسان).
في الصورة: مشهد من رسوم متحركة " Homo naledi: لقاء عالمين".
وبحسب تقدير علماء الأنثروبولوجيا فإن طول ووزن الذكور البالغين لإنسان Homo naledi بلغ 150 سم وحوالي 45 كيلو غرام، وهذا وفقاً لجميع المؤشرات، أقل بكثير من الناس الذين كانوا يعيشون في نفس الوقت.
- توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi© Sputnik . Sergey Pyatakov
- توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi© Sputnik . Sergey Pyatakov
- توفي في كهف قديم وبعث في موسكو في القرن الـ 21: المصير الرائع لإنسان Homo naledi© Sputnik . Sergey Pyatakov
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