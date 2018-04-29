قائمة أفضل حواسيب محمولة لعام 2018

ما بين حاسب محمول "لابتوب" مخصص للألعاب بسعر 1500 دولار وآخر مثالي للعمل بسعر 200 دولار، تراوحت قائمة أفضل حواسيب محمولة تم إنتاجها حتى الآن في عام 2018.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص قائمة بأفضل "لابتوب" لعام 2018 حتى الآن، رغم أنه لم يمر إلا 5 أشهر تقريبا عن بداية العام.

© AP Photo / Richard Drew تعرف على الحاسب المحمول الأكثر أمانا في العالم

وشهدت القائمة الجديدة بقاء اعتيادي لبعض العلامات التجارية الشهيرة في مجال الحواسيب المحمولة ، ودخول أخرى إلى القائمة وتراجع شركات كبرى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

1- لينوفو:

استمرت شركة "لينوفو" الصينية في تربع قائمة الأفضل هذا العام، بفضل حاسبها الجديد "ثينك باد إكس 1 كاربون" المميز، علاوة على حاسبها الهجين "يوجا 920"، والذين حصلا على نحو 86 درجة من 100.

"Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2018) evaluation: business within the entrance, trade in the back" https://t.co/aP08eofp4U pic.twitter.com/fvY18BicD0 — TechnoArticle (@techno_article) April 28, 2018

​

2- إتش بي:

قدمت شركة "إتش بي" هذا العام 3 حواسيب محمولة، حظوا بشعبية جيدة، جعلته يأتي في المركز الثاني، وهم: "إتش بي سبكتر إكس 360"، و"إتش بي زد بوك 17"، و"إتش بي سي إنفي 13 تي"، وحصلت الشركة على 85 درجة من 100.

HP x360 Spectre Touch 15t 15 15.6" UHD 4K i7-8550u Quad 16GB 1TB SSD MX150 W Pen https://t.co/cE3SIuB5gD pic.twitter.com/OO4KCFi0lB — Good Jewelry (@GoodJewelryG) April 25, 2018

​

3- ديل:

حافظت شركة "ديل" على تواجدها في القائمة، بعدما ظهرت بحاسبي "ديل إكس بي إس 13" و"ديل آلين وير 15"، وحصلت على 82 درجة من 100.

The untold story of how the #Dell XPS 13 defied odds to become the world’s best laptop https://t.co/tqUJOcxEwe pic.twitter.com/OkGii9FtPp — Nitansh Rastogi (@nitanshr) April 28, 2018

​

4- آيسر:

قدمت "آيسر" حاسبي "سبن 1" و"آسباير إي 15"، الذين يتمتعان بإمكانيات مميزة وسعر متوسط (900 دولار) ما يجعلهم في المركز الرابع بـ81 نقطة.

Just published: (Acer Aspire E 15 (E5-576G-5762) review: A cheap laptop with all the stuff you've been missing) our website. — - Reviews — https://t.co/uZWtLt23u0 pic.twitter.com/na6J03rMrC — DailyGadgets.Net (@dgadgetsnet) April 25, 2018

​

4- آسوس:

"زعيم الألعاب"، هذا اللقب الدارج في سوق الحواسيب المحمولة على حواسب "آسوس"، التي حافظت على لقبها بأجهزة "زيفريوس" و"زين بوك يو إكس 331 يو إن" و"كروم بوك سي 213 إس"، و"زين بوك يو إكس 330 يو أيه"، وحصلت بفضلهم على 81 نقطة أيضا.

Behold the mighty @ASUS_ROGUK Zephyrus Gaming Laptop! My new laptop sponsor that’ll be exclusively powering my upcoming @totalwar Warhammer 2 Dark Elf Mortal Empires Series!

Specs:

i7 7700HQ

16GB RAM

512MB m.2 SSD

GTX 1080 MaxQ



Massive thanks to @Joecreasey1 for hooking me up! pic.twitter.com/LkImlYbkvj — Lionheartx10 🦁 (@lionheartx10) April 26, 2018

​

6- مايكروسوفت:

تمكنت شركة "مايكروسوفت" بفضل حاسبها "سرفس بوك 2" من الوجود في القائمة بـ77 نقطة فقط.

We review dozens and dozens of laptops each year. So when we tell you the Surface Book 2 is the best PC for video-editing, or that the Alienware 17 is the best gaming system — we know what we’re talking about.https://t.co/fMhWeu44ly pic.twitter.com/zOXJGMnxax — Laptop Mag (@laptopmag) April 23, 2018

​

7- أبل:

"السقوط الكبير"، هذا ما وصف به التقرير التراجع الكبير لشركة "أبل" الأمريكية للمركز السابع، وهذا بسبب أن الشركة لم تعتمد تعديلات قوية في أجهزتها المحمولة ما جعلها تحصل على 72 نقطة فقط.

8- رازار:

لو كنت تبحث عن "لابتوب" بإمكانيات مميزة يمكنك أن تلعب عليه ألعاب بصورة جيدة وبسعر زهيد، فلن تجد أفضل من حواسيب "رازار" الجديدة وهي "رازار بليد" و"رازار بليد برو"، والذين حصلا على 70 نقطة.

Razer Blade Pro 17.3" i7-7700HQ 16GB RAM 2TB HDD + 256GB SSD GTX 1060 6GB Win 10 https://t.co/FZMq7fpi9a pic.twitter.com/dmKRR8sVxh — eGaming (@egamingforums) April 25, 2018

​

9- إم إس آي:

لو كنت لا تزال تبحث عن حاسب ألعاب مميز وبسعر زهيد يمكنك أيضا متابعة حاسب "إم إس آي جي تي 75 في آر تيتان برو"، الذي يحظى بأفضل لوحة مفاتيح لأي حاسب مخصص للألعاب، وحصل على 67 نقطة من 100.

MSI GT75VR 7RF Titan Pro gaming laptop review: https://t.co/EM97Z1da46 pic.twitter.com/aITlUHmnjC — NAG Online (@nagcoza) April 26, 2018

​