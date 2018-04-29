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16:48 29 أبريل/ نيسان 2018
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    الأطباء في غرفة العمليات

    قصة جراح أورام روسي يصاب بالسرطان... وهذا ما قام به

    CC0 / Pixabay
    علوم
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    أصيب أحد أفضل جراحين الأورام في روسيا، أندريه بافلينكو، بسرطان شديد في المعدة، وأطلق موقعا إلكترونيا حول مسار المرض، بهدف مساعدة تغيير نظام الرعاية الصحية من الداخل.

    مكسرات
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    بافلينكو: أنا جراح أورام، أقوم حاليًا بإدارة مركز الأورام في عيادة متعددة التخصصات. يطلق على المركز اسم "عيادة التقنيات الطبية العالية المسماة على اسم العالم الروسي بيروغوف والتابعة لجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية". أنا مستشار وجراح. أعتقد أنه خلال مسيرتي المهنية قمت بأكثر من ألفي عملية جراحية، بالإضافة إلى أنني أقوم بتدريس الأطباء المتخرجين.

    بدأ كل شيء من أنني شعرت بآلام في المعدة وهي فارغة، تناولت بعض الأدوية، ثم ذهبت إلى تنظير المعدة، حيث تم الكشف عن الورم. بعدها أخذوا خزعة، ثم بعد يوم واحد أجريت التصوير المقطعي المحوسب، وحينها أدركت أن المرض في المرحلة الثالثة المتقدمة، وأن الوضع خطير للغاية.

    وأنا في التاسعة والثلاثين من العمر، وفي هذا السن لا يتم فحص سرطان المعدة. وبالرغم من أنني في المرحلة الثالثة ومن خلال العلاج النجمي الفعال (العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وارتفاع الحرارة قبل العلاج الرئيسي، وهو الجراحة)، لدي فرصة العيش لمدة 5 سنوات أو أكثر بنسبة 45٪.

    خلايا سرطانية
    © Fotolia /
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    وقال بافلينكو حول ردة فعل عائلته على مرضه: لدي ثلاثة أطفال، بناتي 13 و 6 سنوات، ابني عمره سنة. وقد تلقت الابنة الكبرى خبر مرضي بشكل صعب، إنها تفهم كل شيء، أخبرتها خطورة الوضع. لكنها لا تُظهر لي مشاعرها، وزوجتي تقول إنها تبكي قبل النوم.

    وأكمل بافلينكو متحدثا عن خبرته الطبية: لم أفكر أبدا بأنني سأمرض بالسرطان، عندما كنت أعالج مرضاي، وفي كثير من الأحيان، عندما يأتي المرضى إلى المراجعة الطبية، فإنهم لا يخبروني فقط بما يتعلق بالمرض، ولكن أيضًا يتحدثون عن مشاكلهم، يتحدثون عن عائلتهم. إنهم بحاجة إلى التحدث عن هذا، لذا لا أقاطع أي شخص وأحاول أن أفهم ما يضايقه أكثر. واعتمادا على هذا، أقوم ببناء محادثة.

    وحين يكون المرض متقدم للغاية، لا يمكن إعطاء كل المعلومات في وقت واحد للمريض، ففي بعض الأحيان تحتاج أعطي المعلومات على دفعات وأراقب ردة الفعل، وبعد ذلك، عندما يكون المريض على استعداد للعودة إلى الحديث عن الأمر، أعطي الدفعة التالية. ويصبح الشخص تدريجيا على علم تام بمرضه وعن خيارات العلاج (إن وجدت) وعن تشخيصه. وعلاوة على ذلك، يجب أن يختار المريض بنفسه نوع العلاج. في بعض الأحيان يمكن أن يستغرق الأمر 2- 3 استشارات لمناقشة كل شيء بشكل كامل.

    ما الذي عليك فعله بعد التشخيص بمرض السرطان؟

    بعد أن اكتشفت التشخيص، أدركت في غضون يومين ما سأفعله بعد ذلك. وحددت أربع جداول من المهام لنفسي.

    أولا: هو القيام بكل شيء حتى يتطور مركز الأورام، الذي بدأت تطويره منذ عام ونصف. واضطررت أيضا إلى اتخاذ قرارات بشأن، وحددت الشخص الذي سيحل محلي في حال لم أستطع العودة إلى وظيفتي الرئيسية.

    ثانيا: خطرت علي فكرة إنشاء بوابة إلكترونية، لمناقشة مع الزملاء الذين يعرفون ما يحدث في علم الأورام.

    المهمة الثالثة هي العائلة، أريد أن أفعل كل ما في وسعي لعائلتي، أريدهم أن يحصلوا على نوع ما من الاستقلال المالي. وقد تعلمت بالتأكيد كيف أفعل ذلك، ففي المستوصف اعتدت الحصول على 42 ألف روبل لمدة 10 سنوات، وبدأت العمل مع معاش قدره ثمانية آلاف روبل… وبعد أن انتقلت إلى هذا المركز، بعد أن قطعت شوطا طويلا، بدأت في كسب المال الكافي.

    المهمة الرابعة هي هزيمة المرض، من المهم للغاية مراقبة التوقيت، يجب تتبع العلاج وفق فترات زمنية معينة.

    فائدة البوابة الإلكترونية… وتغيير نظام الرعاية الصحية:

    أولا وقبل كل شيء، سوف أحاول فعل كل شيء لتغيير معاملة الأطباء للمرضى، وكذلك معاملة المرضى للأطباء. ووفقا للاستطلاعات الأخيرة، أكثر من 40٪ من المرضى، يعتقدون أن الأطباء هم المسؤولون عن الفشل في توفير الرعاية الصحية الجيدة. والجراحون معرضون لاضطهادات، لأنه في هذه المهنة يوجد دائما احتمال حصول مضاعفات على طاولة العمليات.

    وتحتوي البوابة الإعلامية على العديد من الأهداف الفرعية والمهام. واحد منهم هو إبلاغ المرضى عن المضاعفات المحتملة، فضلا عن محاولة لتدمير الجدار الفاصل بين الطبيب والمريض. المهمة الثانية هي مناقشة العمل مع الزملاء، ومحاولة تعزيز مشروع جديد لتدريب أطباء الأورام الجراحية، والذي سيعمل وفقا لمبادئ جديدة تماما. الآن لدينا تدريس سلبي نظري للأورام الجراحية ولدينا نقص في جراحي الأورام المؤهلين، والجراحين بشكل عام، لأنهم جميعًا يتعلمون الجراحة بشكل نظري، فهم يراقبون العملية، وأحيانًا يساعدون. نادرا جدا أن يعطي المرشد الطبيب شيئا جديا للقيام به. لذلك، عند الحصول على شهادة الجراح، فإن 90٪ من الأشخاص غير مستعدين لإجراء عملية جراحية بأنفسهم.

    معمل لتشخيص السرطان
    © Sputnik . Kiril Kallinikov
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    لماذا العلاج في روسيا؟

    لا أخطط للعلاج بالخارج. إذا كنت تعيش، على سبيل المثال، في ألمانيا وتصل إلى طبيب الأورام، فحينئذ لديك فرصة بنسبة 100٪  لتلقي العلاج على أساس المبادئ التوجيهية والمعايير الحديثة. إذا أصبت بالسرطان في روسيا ولم يكن بإمكانك الوصول إلى الأطباء الجيدين، فأنت تلعب اليانصيب. لكن، صدقوني، مراكز الأورام والعيادات متعددة التخصصات، حيث يعرفون الطب المبني على الأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير لتوفير رعاية مرضى السرطان، كثيرة هنا. وهناك أيضا العديد من الأطباء الجيدين في روسيا. على الرغم من أن هذا العدد على المستوى روسيا لا يكفي.

    العلاج في الخارج لديه الفروق الدقيقة الخاصة بها. كثيرا ما واجهت الوضع عندما انتهك زملاؤنا الأجانب في العيادات معايير الأورام المفروضة من أجل الحصول على منافع مالية. ويعتبر الكثير من الأطباء في الخارج الآن أن الذين يريدون العلاج لديهم أكياس من المال. لذا بدأت السياحة الطبية في ألمانيا وإسرائيل تفقد شعبيتها. ونظراً لوجود عيادات جيدة في روسيا. هم مبعثرون وغير متضامنين، يكافحون من أجل النفوذ فيما بينهم.

    والآن ليس لدينا أية مشاكل مع الأدوية أو المعدات. وقد يكون هناك نقص بحلول نهاية العام: حيث يتم شراء كمية معينة من الأدوية لمدة عام. هذا ليس خطأ الطبيب الرئيسي، وليس خطأ من العلاج الكيميائي، ولكن خطأ تنظيم الرعاية الصحية.

    وعلى المريض أن لا يفقد الإيمان بالشفاء، وإذا كان المريض يؤمن بالطب غير التقليدي ويرفض العلاج على الطبيب القيام بكل شيء لتغيير رأيه ، لكن إذا كان المريض قد تلقى العلاج وأراد تجريب العلاج الغير التقليدي يمكنه فعل ذلك فلم يلغى بعد تأثير الدواء الوهمي والطب النفسي. 

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    المعدة, تشخيص, مضاعفات, عيادة, أورام, مركز, عملية جراحية, طبيب, سرطان, علاج, مرضى, وكالة سبوتنيك, روسيا
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