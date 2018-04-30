"فيسبوك" يطلق تحديثا "احتفاليا" غير مسبوق

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة "مشاهدة جماعية" للأحداث والحفلات.

ولكن تلك الميزة ستكون مخصصة للمجموعات داخل " فيسبوك ".

حتى الآن، قصرت "فيسبوك" التحديث على نسخة الويب الخاصة بها، ووعدت أن يتم تزويد تطبيقها على "آندرويد" و"أي أو إس" لاحقا بالتحديث الجديد.

وسيتيح التحديث للمستخدمين إمكانية إنشاء محتوى مصور أو مقطع فيديو ومشاهدته بصورة جماعية بين كل أعضاء المجموعة.

It�s staggering to think that every day, people around the world collectively watch one billion hours of YouTube.

That�s over 114,000 years of video watched in just one day.

And that�s just YouTube. It doesn�t even touch Facebook, Vimeo, or any othe https://t.co/GBubnL45wh pic.twitter.com/g13jh2jdNX — The Sentient Agency (@SentientLLC) April 27, 2018

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بصورة أوضح، يمكن لأي شخص أن ينشئ "حفلة جماعية" عبر فيسبوك وسيظهر المنشور في الجروب، ومن يرغب بالانضمام يمكنه الانضمام داخل المنشور، ومن يضغط زر الانضمام فقط من يمكنه مشاهدة الفيديو.