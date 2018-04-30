خمس خطوات بسيطة لزيادة 10 سنوات على عداد حياتك

أعلن الأطباء في جامعة هارفارد خلال تقرير أنه من الممكن للإنسان أن يطيل حياته عشر سنوات من خلال اتباع بعض التعليمات والنصائح فقط.

وذكر فرانك، الطبيب والباحث في حامعة هارفارد الأمريكية خلال البحث الذي نشر على موقع"Circulation" أن اتباع نمط حياة صحي يبقى الوسيلة الأساسية لإطالة الحياة، وللأسف اليوم لا أحد تقريبا يتبع هذا النمط، ومن واجب السياسيين والمسؤولين تهيئة ظروف وبيئة مناسبة يكون فيها النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة وغياب العادات السيئة شائعا بين الناس".

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وأعلن الأطباء أن الامتناع عن التدخين وشرب الكحول واتباع نظام غذائي صحي والمحافظة على وزن خفيف مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر كفيل بإطالة حياة الشخص لـ10 سنوات على الأقل.

ويعتبر معظم العلماء أن النظام الغذائي الصحي له تأثير قوي ليس فقط على وزن الشخص ولكن أيضا على صحة الدماغ والأوعية الدموية والقلب.

وأظهر العلماء في الآونة الأخيرة أن استهلاك كميات كبيرة من زيت الزيتون وأطباق البحر المتوسط يقلل بشكل كبير من خطر الموت بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

ووصل الأطباء من خلال إحصائية قاموا بها أن الرجال والنساء الذين التزموا بالخطوات الخمس عاشوا لفترة من 87 حتى 93 سنة، في حين أن الذين لم يلتزموا بهذه الخطوات عاشوا لفترة من 75 إلى 79 سنة.

ولاحظ العلماء أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يرتبط بشيئين أساسيين هما انخفاض فرص حدوث أمراض القلب، وتطور السرطان.