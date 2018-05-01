بعد ساعات من إعلان "واتسآب" الصادم... "فيسبوك" تلجأ لهذا الإجراء

لم يستغرق مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إلا ساعات قليلة، ليعلن عن إجراء جديد، لمواجهة إعلان "واتسآب" الصادم.

وكان مؤسس "واتسآب"، جان كوم، قد أعلن عن استقالته من منصبه في مجلس إدارة "فيسبوك"، بسبب رفضه تجسس الشبكة على مستخدميها واستخدامها لبياناتهم الشخصية.

© REUTERS / Mike Blake بعد الفضيحة... إعلان يهز عرش "واتسآب"

وأعلن بدوره، زوكربرغ إن الموقع يطور حاليا خاصية جديدة ، ستتيح للمستخدمين محو أرشيف تصفحهم على الموقع بشكل نهائي.

وقال زوكربرغ على صفحته الشخصية على فيسبوك إنه سيناقش تلك الخاصية خلال المؤتمر السنوي للموقع، والذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وتابع "تجربة شهادتي أمام الكونغرس الأمريكي، جعلتني أدرك أنه لا يملك إجابات كافية على العديد من الأسئلة".

وأوضحت "فيسبوك" في بيان آخر نشرته وكالة "رويترز" أن تلك الخاصية ستتيح للمستخدم رؤية المواقع والتطبيقات، التي ترسل له معلومات حين يقوم بتصفحها، ومحو تلك المعلومات من على حسابه بشكل نهائي.

وأشارت الشبكة إلى أن الخاصية الجديدة لن تكون متاحة للمستخدمين، إلا قبل عدة أشهر، كما أنها ستتيح للمستخدمين إمكانية التخلص من الحفظ الآلي لبيانات تصفحهم على الموقع.