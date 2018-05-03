من ضمنها دولة عربية... تعرف على أنقى بلدان العالم وأسوأها

وفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية، فإن محتوى ذرات الغبار الدقيقة في فنلندا تبلغ في المتوسط ستة ميكروغرامات لكل متر مكعب، وهو أدنى مستوى في العالم.

© Sputnik . Alexey Kudenko فنلندا تمنح التصريح الثاني لبناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي -2"

في حين سجيل الباحثون أعلى تركيز لذرات الغبار الدقيقة، في بلدان الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وكذلك في أفريقيا، ففي هذه البلدان، يكون تركيز ذرات الغبار في الهواء أعلى بعشر مرات من الدول الرائدة في التصنيف.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أدنى جودة للهواء في كل من أوغندا ومنغوليا وقطر والكاميرون.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أجرت أبحاثًا في الفترة من 2008 إلى 2016 في مئة دولة مختلفة.

وفي وقت سابق تقدمت فنلندا وفق تقرير السعادة العالمي، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لهذا العام من المرتبة الخامسة العام الماضي لتحل محل النرويج في المرتبة الأولى.

وشملت قائمة الدول العشر الأكثر سعادة عام 2018 فنلندا والنرويج والدانمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.