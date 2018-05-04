"ناسا" تعرض "الشمس الزرقاء"

وتم تصوير الفيديو بواسطة القمر الصناعي الراصد للديناميكية الشمسية.

Once in a blue…Sun? This footage of the Sun was taken by our Solar Dynamics Observatory satellite in extreme ultraviolet light — a type of light that human eyes can't see — and colorized in blue. https://t.co/wQVc2KjoZ6 pic.twitter.com/t7YcBofIxF — NASA Sun & Space (@NASASun) May 3, 2018

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وتم التقاط الفيديو باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وملونة باللون الأزرق.

وفي وقت سابق تم الإعلان أن في غيوم كوكب الزهرة تستطيع أن تعيش مجموعة متنوعة من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة.