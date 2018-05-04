تحديث "واتسآب" الجديد يرعب الملايين ويهز عرش تطبيقات كبرى

طرح تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" تحديثا جديدا، لكنه حقق أرقاما غير مسبوقة في تاريخ التطبيق، ما أرعب الملايين من مستخدمي التطبيقات الأخرى، وهز عرش تلك التطبيقات.

وكان "واتسآب" قد طرح تحديثا، في وقت سابق، يمكن المستخدمين من نشر "القصص المصورة" (Stories) الخاصة بهم، على غرار تطبيقات مشابهة.

© REUTERS / Nacho Doce أخيرا "واتسآب" تطرح تحديثا يزيح أخطر المخاوف... تعرف على طريقة تحميله وتشغيله

وبالفعل، تمكنت تلك التقنية من هز عرش تطبيقات تمتلك تقنية مشابهة لها مثل "إنستغرام" و"سناب شات"، حيث يستخدمها في الأولى 300 مليون مستخدم يوميا فقط، فيما توقف "سناب شات" عند 191 مليون مستخدم.

ويعد "واتسآب" أحد أبرز تطبيقات التراسل الفوري في العالم، ما دفع "فيسبوك" للاستحواذ على التطبيق في صفقة قياسية في فبراير/ شباط 2014 مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي.