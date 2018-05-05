"نظرية المؤامرة"... لماذا يعتقد الناس أن الأرض مسطحة

ويعتقدون بأن شكل الأرض هو أكبر كذبة قيلت للإنسانية على الإطلاق وأن السفن ستسقط من من حافة الكوكب إذا ما ذهبت أبعد من اللازم، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة Metro البريطانية.

Why do people think the earth is flat? https://t.co/Y0er6Faifi pic.twitter.com/fekVOtHImX — Run Gizmo Run (@RunGizmoRunBand) May 2, 2018

في هذا التقرير نستعرض سبب تصديقهم لذلك، ونستكشف حججهم أيضا.

الاعتقاد ديني في الأساس

حسب إحصائيات لعام 2018، يعتقد 2٪ من الأمريكيين أن الكوكب مسطح، وأظهرت الإحصائيات أن العديد منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 24 عامًا.

نصف هؤلاء المؤمنين "متدينون جدا"، ويقولون إنهم يعتقدون أن العالم مسطح لأنه مكتوب في "الكتاب المقدس".

لكن كثير منهم يتحدّون "منطقهم" ودوافعهم لاعتناق مثل هذا الشيء.

Contrary to popular opinion, the Earth is not a sphere. It is also not a ball, nor an oblate spheroid.



The Earth is flat. #WednesdayWisdom pic.twitter.com/4cOGOxBGt4 — Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) March 28, 2018

وفي الأساس، بسبب إيمانهم أو نظرتهم للعالم، يعتقدون أنه من الممكن تصور أن الأرض قد تم إنشاؤها ليعيش البشر فيها بدلاً من خلقها عشوائيا. لذلك يعتقدون أن الأرض يجب أن تكون جنة على شكل كرة ثلجية مع قاعدة مسطحة، مكرسة لحياة مريحة، بدلا من كوكب مستدير نتج من خلال الانفجار الكبير.

ولإقناع الآخرين، يستخدم أصحاب نظرية الأرض المسطحة حججا تتعلق بعدسات "عين السمكة" التي تُستخدم لتصوير الأرض، والأقمار الصناعية المزيفة، ومختلف قياسات الخطأ، فضلا عن الرحلات الوهمية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وما إلى ذلك.

ناسا تريد إخفاء "وجود الله"

ويعتقد الكثيرون أن وكالة ناسا تخفي حقيقة الأرض لأنها تريد إخفاء وجود الله. كما يرجع الاعتقاد بأن الأرض مسطحة تاريخيا إلى آلاف السنين، وكانت العديد من الحضارات القديمة تؤمن بذلك حتى حطم الفيلسوف اليوناني فيثاغورث جميع النظريات السابقة في القرن السادس قبل الميلاد.

#IWouldNeverPassUp on an opportunity to remind folks that the Earth is flat. pic.twitter.com/XMVwzfllU3 — Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) February 9, 2018

وفي العصور الوسطى، كان من المقبول على نطاق واسع فكرة أن الأرض مستديرة، وتم تصويرها على هذا النحو في الفن. وعندما سافر الإنسان إلى القمر للمرة الأولى (التي لا يزال لا يصدقها أصحاب نظرية المؤامرة) كان لدينا أدلة قوية ومتوافرة على نطاق واسع تقول "نعم، الأرض مستديرة".

الأرض المسطحة… مستحيلة

في عام 2018، اتفق علماء الفيزياء على أن الأرض المسطحة فكرة "مستحيلة". لكن الأشياء التي نراها بالعين المجردة تدحض النظرية أيضًا.

فلماذا تتحرك السفينة تدريجيا في أفق؟ ولماذا لا نرى مساحات شاسعة من الأرض تمتد حولنا من قمة برج طويل، إذا كانت الأرض مسطحة.